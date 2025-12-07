vexe par le psg arsenal va fermer des bouches arteta 3 392738

Mikel Arteta rêve de plaquer Arsenal pour Barcelone

Premier League07 déc. , 13:00
parEric Bethsy
0
Bien parti pour interrompre la disette d’Arsenal, Mikel Arteta s’imagine un avenir loin des Gunners. Après une éventuelle fin de cycle du côté de Londres, l’entraîneur espagnol se verrait bien retrouver le FC Barcelone, son club formateur.
Mikel Arteta pourrait bien marquer l’histoire d’Arsenal. Longtemps en difficulté pour ses débuts, le manager nommé en décembre 2019 a l’opportunité de remporter des trophées majeurs cette saison. Malgré la défaite contre Aston Villa (2-1) ce samedi, les Gunners dominent toujours la Premier League, compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2004. Et font partie des favoris en vue d’un premier sacre en Ligue des Champions.

Arteta vise le doublé

« Nous avons constitué une équipe qui, selon moi, est la meilleure pour nous donner la possibilité de remporter la Premier League et la Ligue des Champions », confirmait l’Espagnol cette semaine en conférence de presse. Autant dire que Mikel Arteta a tout pour être comblé en Angleterre. Mais un scénario bien précis pourrait l’inciter à aller voir ailleurs. L’hypothèse vient du média Fichajes qui croit savoir que l’ancien milieu du Paris Saint-Germain empruntera la sortie s’il remporte la Premier League et la Ligue des Champions avec les Gunners.
Le technicien sous contrat jusqu'en 2027 aurait alors la sensation d’avoir accompli sa mission et de ne pas pouvoir en faire davantage. Celui qui a appris le métier d’entraîneur auprès de Pep Guardiola aurait ensuite l’intention d’attendre que le banc du FC Barcelone se libère. Rappelons que Mikel Arteta avait été formé au club catalan. Au fil des années, le jeune coach a gardé une certaine affection pour le Barça dont il partage toujours les idées de jeu. Bien sûr, le scénario décrit n’est pas d’actualité. L’Allemand Hansi Flick est solidement installé chez les Blaugrana. Et Arsenal a encore du chemin à parcourir avant d’arriver à une fin de cycle.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278264_0268
PSG

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

ICONSPORT_278748_0134
Liga

Haaland au Barça, la « signature titanesque » de l’été 2026

ICONSPORT_279285_0001
Ligue 1

Nice - Angers : les compos (15h00 sur Ligue1+)

ICONSPORT_279019_0017
PSG

L'Atlético menace le PSG avec une offre géante

Fil Info

15:00
Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains
14:30
Haaland au Barça, la « signature titanesque » de l’été 2026
14:15
Nice - Angers : les compos (15h00 sur Ligue1+)
14:00
L'Atlético menace le PSG avec une offre géante
13:40
OM : Un international marocain à 185.000 euros par mois, tout s'écroule
13:20
PSG : Pierre Ménès applaudit Zaire-Emery et son jumeau
12:40
Le Real fait une exception pour l'OL au mercato
12:20
Séisme à Nice, l'onde de choc touche l'OM

Derniers commentaires

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Le PSG n'est plus un EHPAD !

OM : Un international marocain à 185.000 euros par mois, tout s'écroule

Le problème de Marseille c est toujours d août a novembre on grandes bouches et après il joue les soumis....Lens PSG...avant Montpellier Monaco Lille. Triste...pourtant un milliardaire américain......j espère pour eux au moins une cup...car 1989 c est long ....championnat 2010....incroyable.........après il y a le trophée des champions ca c est cadeau...

Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

Si il avait pas un salaire monstrueux il serait déjà a L OM avec une triplette aubam, greewood, salah ça serait monstrueux

Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

Et pourtant paris étais intéressé avant qu'il prolonge

Le PSG veut Federico Valverde pour trois raisons

Il a 33 ans de naissance, mais pépin musculaire il a que 25 ans, salah il est jamais blessé il a jamais eu de pépin musculaire dans un championnat qui est 4 fois plus rude que notre L1

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241473421156
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Nice
17145271926-7
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11152581324-11
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading