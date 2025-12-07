Mikel Arteta rêve de plaquer Arsenal pour Barcelone

Bien parti pour interrompre la disette d’Arsenal, Mikel Arteta s’imagine un avenir loin des Gunners. Après une éventuelle fin de cycle du côté de Londres, l’entraîneur espagnol se verrait bien retrouver le FC Barcelone, son club formateur.

Mikel Arteta pourrait bien marquer l’histoire d’ Arsenal . Longtemps en difficulté pour ses débuts, le manager nommé en décembre 2019 a l’opportunité de remporter des trophées majeurs cette saison. Malgré la défaite contre Aston Villa (2-1) ce samedi, les Gunners dominent toujours la Premier League, compétition qu’ils n’ont plus remportée depuis 2004. Et font partie des favoris en vue d’un premier sacre en Ligue des Champions.

Arteta vise le doublé

« Nous avons constitué une équipe qui, selon moi, est la meilleure pour nous donner la possibilité de remporter la Premier League et la Ligue des Champions », confirmait l’Espagnol cette semaine en conférence de presse. Autant dire que Mikel Arteta a tout pour être comblé en Angleterre. Mais un scénario bien précis pourrait l’inciter à aller voir ailleurs. L’hypothèse vient du média Fichajes qui croit savoir que l’ancien milieu du Paris Saint-Germain empruntera la sortie s’il remporte la Premier League et la Ligue des Champions avec les Gunners.

Le technicien sous contrat jusqu'en 2027 aurait alors la sensation d’avoir accompli sa mission et de ne pas pouvoir en faire davantage. Celui qui a appris le métier d’entraîneur auprès de Pep Guardiola aurait ensuite l’intention d’attendre que le banc du FC Barcelone se libère. Rappelons que Mikel Arteta avait été formé au club catalan. Au fil des années, le jeune coach a gardé une certaine affection pour le Barça dont il partage toujours les idées de jeu. Bien sûr, le scénario décrit n’est pas d’actualité. L’Allemand Hansi Flick est solidement installé chez les Blaugrana. Et Arsenal a encore du chemin à parcourir avant d’arriver à une fin de cycle.