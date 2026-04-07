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Manchester United prolonge Harry Maguire

Premier League07 avr. , 11:07
parCorentin Facy
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En fin de contrat avec Manchester United à la fin de la saison, l'international anglais Harry Maguire a signé ce mardi un nouveau bail en faveur des Red Devils. Le défenseur de 33 ans est à présent lié à Manchester United jusqu'en juin 2027 avec une année supplémentaire en option.
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Derniers commentaires

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Il est surtout très très très … abattu 😞🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

… car meme l"equipe b coute plus cher que l'effectif lensois… T’es trop aigri le Zinzin , probablement le spectre de la Conférence, et du coup tu alignes konerie sur konerie… 😆🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Connard Le havre avait loué toutes les places.Lyon devait s'y prendre plus tôt

Lens proteste, une décision radicale contre le PSG ?

Toujours aussi c.n ce rigolo ... Qui va profiter des points UEFA et du 4éme club en LDC toute la L1 et grâce à qui ..... au PSG ....

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

Dijaya toujours égal à lui-même, c'est à dire nul avec ses commentaires racistes et haineux. Je te repose la question : pourquoi tu ne suis pas les conseils que tu donnes aux autres et que tu restes sur les articles de ton club ? Tu demandes aux autres de la fermer quand ils mettent des commentaires qui ne te plaisent pas sur l'OM, alors toi aussi ferme-la.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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