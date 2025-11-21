Manchester United craque sur quatre Français

Depuis le début de saison, Manchester United est à la recherche d’un milieu de terrain supplémentaire afin de renforcer son entre jeu. Le club de Premier League est sorti un petit peu de la crise et prépare son mercato. Parmi les options choisies, quatre Français sont bien placés dans la liste.

Manchester United est en pleine réflexion. Le club de Premier League prépare déjà son plan d’attaque pour 2026 sur le mercato. Un poste a été coché en priorité, celui de l’entrejeu. Le club anglais a ciblé différents profils et étudie ses options. Dans cette liste de 25 joueurs dressée par le média Team Talk, quatre Français font les yeux doux aux Red Devils . Tout d’abord, Man Utd a les yeux rivés sur le Real Madrid. Toujours selon Team Talk, Aurélien Tchouameni et Eduardo Camvinga font partie des noms cochés par le club de Premier League. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux est considéré comme un potentiel successeur de Casemiro selon Team Talk. Mais le média britannique précise que la chance de voir un de ces deux joueurs sous le maillot mancunien l’an prochain est faible.

Koné et Bouaddi également visés

Troisième nom français sur la liste, celui de Manu Koné. L’actuel milieu de terrain de l’AS Roma ne laisse pas les dirigeants mancuniens insensibles. L’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach est évalué à 50 millions d’euros sur Transfermarkt. Arrivé à l’été 2024 en provenance de l’Allemagne pour 18 millions d’euros, il est peu probable de le voir quitter l’Italie aussi tôt. La presse italienne explique que le club romain n’est pas vendeur à moins d’une offre hors-sol. Le dernier Français sur la liste côté Manchester, c’est Ayyoub Bouaddi. Le joueur lillois a la cote en Europe après une succession de prestations abouties du côté du Nord de la France. Courtisé par de nombreux cadors, le jeune international espoirs français sera peut-être l’une des batailles importantes du prochain mercato. Manchester United sera au coude à coude avec la Juventus ou encore le PSG selon le média Team Talk.