Manchester City : L’émouvant adieu de Bernard Silva

Reds : Dans ton commentaire précédent, tu dis que McCourt l'a viré officiellement. Là tu dis qu'il n'est plus sous contrat à partir du 30 juin 2026. Tu te contredis, nous ne sommes pas encore le 30 juin 2026, donc il est encore l'entraîneur de l'OM. Et je répète, il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 (pas 2026) mais il sera viré dès que l'OM trouve un nouvel entraîneur. https://uploads.disquscdn.com/images/0f1ea00f89874eb5dc6c003138ff9c61d289cdc6da51ba556840fd63bd027afb.jpg
Corentin Tolisso se tient aussi prêt au cas ou... l'Equipe de France aurait besoin de lui.
et Endrick dans tout ça?
Ca va finir avec Domenech
ok hein
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A guard of honour from both sides as Bernardo Silva leaves the field for the final time at Man City #MCFC