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Manchester City : L’émouvant adieu de Bernard Silva

Premier League24 mai , 19:06
parGuillaume Conte
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Personnage central de Manchester City ces derniers années, Bernardo Silva a disputé son dernier match avec les Sky Blues. A l’image de son entraineur Pep Guardiola, le métronome portugais a fait ses adieux à City et à la Premier League, puisqu’il ne devrait pas continuer sa carrière en Angleterre. L’hommage a été à la hauteur de l’importance de l’ancien monégasque, qui a longtemps été un homme fort de Guardiola, sur l’aile droite tout d’abord puis dans le coeur du jeu.
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