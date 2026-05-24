Manchester City : L’émouvant adieu de Bernard Silva

Personnage central de Manchester City ces derniers années, Bernardo Silva a disputé son dernier match avec les Sky Blues. A l’image de son entraineur Pep Guardiola, le métronome portugais a fait ses adieux à City et à la Premier League, puisqu’il ne devrait pas continuer sa carrière en Angleterre. L’hommage a été à la hauteur de l’importance de l’ancien monégasque, qui a longtemps été un homme fort de Guardiola, sur l’aile droite tout d’abord puis dans le coeur du jeu.