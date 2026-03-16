Liam Gallagher écoeuré par l'ambiance à Manchester City

Chanteur d'Oasis, groupe qu'il a formé avec son frère Noël, Liam Gallagher est, comme ce dernier, un fan absolu de Manchester City. Mais il ne faut plus compter sur lui dans les tribunes de l'Etihad Stadium.

Oasis a surpris tout le monde en se reformant l'année dernière pour une tournée qui a rempli des stades, les deux frères Gallagher s'étant réconciliés après une violente bagarre à Paris en 2009 qui avait mis un terme au groupe. Liam Gallagher n'a donc pas pu assouvir son autre passion, à savoir supporter Manchester City, son club de coeur. Mais qu'on se le dise, l'artiste de 53 ans, qui ne s'est pas calmé malgré l'âge, n'est pas à la veille de retourner à l'Etihad Stadium pour soutenir l'équipe de Pep Guardiola. Habitué des loges, Liam Gallagher est totalement excédé par l'ambiance qui règne désormais dans le stade des Skyblues. Selon lui, les dirigeants des Cityzens ont mis un terme à l'âme qui régnait dans ce stade, et dans son vocabulaire toujours imagé, le chanteur d'Oasis a mis une balayette aux responsables du club.

Liam Gallagher furieux contre l'ambiance

Se confiant dans la presse anglaise, Liam Gallagher a accepté de justifier son absentéisme à l'Etihad Stadium. « Je ne vais plus les voir. Je n'aime pas vraiment l'Etihad. Je n'accroche pas, c'est comme aller voir un opéra. La dernière fois que j'ai vu City, un type trop occupé à regarder son menu m'a demandé de faire moins de bruit. Je sautais de joie et il m'a dit : « Vous pouvez faire moins de bruit ? » Ça devait le perturber, comme s'il n'arrivait pas à se décider entre les crevettes et le caviar », a confié l'artiste anglais. Cela n'empêche toutefois pas son frère de continuer à fréquenter l'Etihad, et même à suivre les fans de Manchester City en déplacement, n'hésitant pas à s'installer dans le parcage.

En mai 2024, une photo de Noël Gallagher était devenue légendaire, ce dernier ne participant pas à ce qu'on appelle le Poznan Dance avec les autres supporters de Manchester City. Tandis que toute la tribune avait le dos tourné à la pelouse, le guitariste et chanteur d'Osis faisait face au terrain. Une séquence qui l'a marqué, puisque lors du comeback d'Oasis, le groupe fait désormais faire cette fameuse Poznan Dance à ses fans sur un de leurs morceaux.