League Cup : Victoire spectaculaire d'Arsenal à Chelsea

Premier League14 janv. , 22:54
parCorentin Facy
Demi-finale aller de League Cup
Stamford Bridge
Chelsea - Arsenal : 2-3
Buts : White (7e), Gyokeres (49e), Zubimendi (71e) pour Arsenal ; Garnacho (57e, 83e) pour Chelsea
Match retour le mardi 3 février à 21h00 à l’Emirates Stadium

Carabao Cup

14 janvier 2026 à 21:00
Chelsea
Ferreyra57'Ferreyra83'
2
3
Match terminé
Arsenal
White7'Gyökeres49'Zubimendi Ibáñez71'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Timber
ArsenalArsenal
Carton jaune
90
P. Lomba Neto
ChelseaChelsea
But
83
A. Garnacho
ChelseaChelsea
Remplacement
82
ENTRE
K. Havertz
ArsenalArsenal
SORT
D. Rice
ArsenalArsenal
Loading