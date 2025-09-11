psg la piste michael olise s evanouit deja iconsport 267422 0049 397929

La mystérieuse clause d’Olise affole l’Angleterre

Premier League11 sept. , 22:00
parEric Bethsy
Auteur d’un excellent début de saison, que ce soit avec le Bayern Munich ou sous le maillot de l’équipe de France, Michael Olise est associé à de nouvelles rumeurs mercato. Le milieu offensif plaît à Liverpool qui pourrait profiter d’une clause en faveur des clubs anglais.
Malgré son erreur grossière contre l’Islande (2-1) mardi, Michael Olise fait partie des satisfactions du rassemblement de l’équipe de France. Le milieu offensif, buteur face à l’Ukraine (2-0) quatre jours plus tôt, a confirmé qu’il avait les épaules pour succéder à Antoine Griezmann dans le cœur du jeu. Avec la confiance et les éloges du sélectionneur Didier Deschamps, le talent du Bayern Munich s’est solidement installé dans le onze des Bleus. Un nouveau statut qui augmente encore un peu plus sa cote sur le marché des transferts.
Le mercato estival vient de fermer ses portes mais Michael Olise fait déjà l’objet de rumeurs. Depuis quelques jours, l’ancien joueur de Crystal Palace est annoncé dans le viseur de Liverpool. Les Reds considèrent l’international tricolore comme un potentiel successeur de Mohamed Salah à long terme. Reste à savoir si le champion d’Angleterre saura conclure un tel transfert. Cet été, l’équipe entraînée par Arne Slot a bénéficié d’énormes investissements de la part de ses actionnaires. Liverpool a certainement les moyens de s’offrir le talentueux gaucher, d’autant que son contrat en Allemagne peut contenir une ligne intéressante pour le cador anglais.
M. Olise

M. Olise

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs2
Buts3
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs3
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Selon certaines sources du média CaughtOffside, le Bayern Munich, qui pourrait réclamer 100 millions d’euros pour ce transfert, a accepté d’inclure une clause, ou de conclure un accord verbal selon lequel Michael Olise pourrait rejoindre une écurie de Premier League contre un montant inférieur. Cette information laisse entendre que le natif de Londres s’était engagé avec les Bavarois à l’été 2024 en pensant déjà à un possible retour en Angleterre. Peut-être une bonne nouvelle pour Liverpool.
Derniers commentaires

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

PSG : Maltraité comme Donnarumma, Skriniar balance tout

Aucun Parisien comme toujours sur leur article 🤣 En tout cas, on voit la différence entre un Rabiot qui garde omme souvenir, le stade, les supporters, la ville et un Skriniar qui littéralement chié sur le club

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

Et toi tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu trolles pour exister, tu fais pitié.

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

faut dire ça a un Parisien surtout 🤣

Une légende de l'OM a refusé de signer au PSG

1970 🤣

