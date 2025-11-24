ICONSPORT_278092_0042
Idrissa Gueye - Everton

Everton : Idrissa Gueye expulsé après avoir giflé un coéquipier

Premier League24 nov. , 21:28
parClaude Dautel
Everton se déplace à Manchester United ce lundi soir. Et les Toffees évoluent à dix après l'expulsion d'Idrissa Gueye à la 13e minute. L'ancien joueur du PSG a frappé un de ses coéquipiers.
Pour une banale erreur défensive d'Everton, sans conséquence puisque le ballon était sorti, Idrissa Gueye est venu s'en prendre à Michael Keane, le défenseur international. Le ton est rapidement monté, mais Gueye a soudainement giflé son coéquipier, visiblement choqué de la réaction de l'international sénégalais. L'arbitre de la rencontre n'a pas tergiversé et a logiquement expulsé Idrissa Gueye.
Pas de quoi calmer ce dernier, toujours fou de rage et que deux de ses coéquipiers ont tenté en vain de ramener à la raison. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain voulait toujours en découdre avec Keane, avant que finalement, il ne prenne le chemin des vestiaires.
Cette séquence est cependant loin de la célèbre bagarre entre Lee Bowyer et Kieron Dyer, pourtant coéquipiers à Newcastle, qui s'étaient eux sévèrement empoignés contre Aston Villa. C'était en avril 2005 et les deux joueurs avaient été expulsés.
Derniers commentaires

OL : Daniel Riolo voit un problème gigantesque à Lyon

Sacré Rémi...

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Saadé (CMA-CGM), ce flibustier qui avec ses petites camarades armateurs (Maersk, MSC, etc) s'est entendu pour gonfler les prix artificiellement (fois 10) pendant le COVID et cela a eu pour conséquences de faire couler des dizaines de boîtes et a la CMA de s'enrichir de manière exponentielle au point qu'ils ont pu racheter La Provence, CEVA, devenir sponsor de l'OM, etc. Alors que cette boîte avait été soutenu a bout de bras par l'Etat... On pourrait se dire que ces milliards de profits ont rapportes des milliards a l'Etat en impôts... Mais pas du tout car la France n'a pas touché un rond de ses mégas profits: Alors que les entreprises sont assujetties à l'impôt sur les sociétés, qui représente 25% des bénéfices, les armateurs, eux, paient la taxe au tonnage : une taxe forfaitaire, qui s'applique uniquement sur le poids des navires, sans tenir compte du volume ou de la valeur des marchandises transportées Bref une boîte détestable où en plus le management est tyrannique pour connaître 4 a 5 personnes y bossant ou y ayant bossé...

OM : « Greenwood n’a rien à faire dans ce club », L’Equipe du Soir fait polémique

Greewood il lui reste encore 4 ans de contrat, il est intransferable pour le moment

Mercato raté, le Paris FC va tout recommencer

Le classement n'est toujours pas bon. Rennes (différence de buts +5) est 6ème et l'OL (+3) est 7ème. Metz (-16) est 17ème, derrière Nantes (-7) et Lorient (-12).

L'OM prolonge un énorme contrat jusqu'en 2028

Le futur propriétaire de L OM, mais il veulent encore rien dire

Loading