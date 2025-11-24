Everton : Idrissa Gueye expulsé après avoir giflé un coéquipier

Everton se déplace à Manchester United ce lundi soir. Et les Toffees évoluent à dix après l'expulsion d'Idrissa Gueye à la 13e minute. L'ancien joueur du PSG a frappé un de ses coéquipiers.

Pour une banale erreur défensive d'Everton, sans conséquence puisque le ballon était sorti, Idrissa Gueye est venu s'en prendre à Michael Keane, le défenseur international. Le ton est rapidement monté, mais Gueye a soudainement giflé son coéquipier, visiblement choqué de la réaction de l'international sénégalais. L'arbitre de la rencontre n'a pas tergiversé et a logiquement expulsé Idrissa Gueye.

Pas de quoi calmer ce dernier, toujours fou de rage et que deux de ses coéquipiers ont tenté en vain de ramener à la raison. L'ancien joueur du Paris Saint-Germain voulait toujours en découdre avec Keane, avant que finalement, il ne prenne le chemin des vestiaires.

Cette séquence est cependant loin de la célèbre bagarre entre Lee Bowyer et Kieron Dyer, pourtant coéquipiers à Newcastle, qui s'étaient eux sévèrement empoignés contre Aston Villa. C'était en avril 2005 et les deux joueurs avaient été expulsés.