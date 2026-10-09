Everton est en vente et le prix est connu

Everton est désormais officiellement en vente. Après la construction du nouveau stade et le maintien en Premier League, les propriétaires sont très gourmands.

Propriétaire de plusieurs clubs en Europe dont l’AS Roma et même l’AS Cannes, le groupe Friedkin a annoncé la mise en vente d’Everton. Les propriétaires n’ont pas fait dans le détail et ont directement publié un communiqué ce vendredi indiquant qu’ils cherchaient de nouveaux investisseurs, et que la vente de 100 % des parts du club était envisagée.

Everton de nouveau solide en Premier League

« Lorsque TFG a pris les rênes d’Everton, le Club faisait face à une importante incertitude financière ainsi qu’à des difficultés, tant sur le terrain qu’en dehors. La priorité immédiate était d’apporter la stabilité, les investissements et le soutien nécessaires pour assurer l’avenir du Club, notamment en contribuant à l’achèvement du stade, promis depuis longtemps, pour ses fidèles supporters, qui le méritent pleinement », a notamment expliqué le club basé à Liverpool, qui a évité plusieurs fois la relégation, mais s’est désormais de nouveau installé solidement en Premier League.

Le club est stabilisé en Premier League, et s’est offert un stade flambant neuf dont il est propriétaire. Résultat, Friedkin Group en demande une somme rondelette, et espère faire un très gros bénéfice dévoile les insiders anglais qui ont réagi à cette annonce. Les Américains ont finalisé le rachat pour 500 millions d’euros en 2024, et espèrent désormais en toucher quasiment le double. Le prix demandé, dette comprise se monte à 920 millions d’euros. Le ticket d’entrée pour s’offrir un club de Premier League ne cesse de monter, mais les propriétaires d’Everton misent sur l’effet levier des revenus dans le football anglais pour réaliser une très grosse opération dans les mois ou les années à venir.