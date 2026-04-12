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Stamford Bridge

Chelsea - Manchester City : Les compositions (17h30 sur Canal+)

Premier League12 avr. , 16:20
parHadrien Rivayrand
0
La composition de Chelsea : Sanchez, Gusto, Fofana, Hato, Cucurella, Santos, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro
La composition de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly, Silva, Rodri, Semenyo, Cherki, Doku, Haaland
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merci

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Nan c’est une blague ce site..

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??

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Totalement , mais faut pas se plaindre pour tout et rien alors.

OL - Lorient : Les compos probables

Alex. Je sais pas je m'intéresse pas a tout ça. Je regarde juste vos matchs de temps en temps

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
O. Marseille
52291649583820
4
LOSC Lille
50281558453411
5
Rennes
5029148749418
6
Monaco
49291541050437
7
O. Lyonnais
48281468412912
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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