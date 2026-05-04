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Chelsea : Jesse Derry évacué sur civière après un choc inouï

Premier League04 mai , 17:07
parClaude Dautel
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Pour ses grands débuts comme titulaire avec Chelsea, ce lundi après-midi contre Nottingham Forest, Jesse Derry a vécu un vrai cauchemar. Le jeune attaquant anglais de 19 ans a été victime d'un énorme choc à la tête, et a été transporté à l'hôpital après avoir passé plusieurs minutes KO au sol.
Sur un corner tiré par Chelsea, Jessy Derry et Zach Abbott ont été victime d'un choc tête contre tête. Si le joueur de Nottingham s'est relevé quelques minutes plus tard, cela n'a pas été le cas du joueur des Blues. Rapidement pris en charge par le staff médical de Chelsea, et placé sous oxygène, l'attaquant anglais a été installé sur une civière pour quitter le terrain. L'inquiétude est grande du côté de Stamford Bridge compte tenu du choc.
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Derniers commentaires

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Arrêter de dire des inepties là presse

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Meme Lepaul en 9 serait meilleur et j'assume !

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

je le vois meme pas sur le banc, la suceuse DD doit s'inspirer du PSG et du Real et construire sans lui ! entre Dembele, Olise, Doué, Barcola, Cherki, on a largement de quoi faire sans lui et faire MIEUX

L'OM dirigé par « des réseaux extra-sportifs », McCourt sous influence

En attendant Zeroual et ses potes vous ont bien prévenu. Vous avez préféré suivre votre demi Dieu Don Pablo qui a semé pendant 5 ans ce que vous recoltez aujourd'hui.

Mbappé vendu au mercato, le Real réfléchit

Déjà en équipe de France a part ailier gauche je le vois pas titulaire. Démbélé et olise passe devant.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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