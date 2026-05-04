Chelsea : Jesse Derry évacué sur civière après un choc inouï

Pour ses grands débuts comme titulaire avec Chelsea, ce lundi après-midi contre Nottingham Forest, Jesse Derry a vécu un vrai cauchemar. Le jeune attaquant anglais de 19 ans a été victime d'un énorme choc à la tête, et a été transporté à l'hôpital après avoir passé plusieurs minutes KO au sol.

Sur un corner tiré par Chelsea, Jessy Derry et Zach Abbott ont été victime d'un choc tête contre tête. Si le joueur de Nottingham s'est relevé quelques minutes plus tard, cela n'a pas été le cas du joueur des Blues. Rapidement pris en charge par le staff médical de Chelsea, et placé sous oxygène, l'attaquant anglais a été installé sur une civière pour quitter le terrain. L'inquiétude est grande du côté de Stamford Bridge compte tenu du choc.