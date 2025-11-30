Chelsea - Arsenal : Les compositions (17h30 sur CANAL+ SPORT 360)

La composition de Chelsea : Sanchez - Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella - James, Caicedo - Neto, Enzo Fernandez, Estevao - Joao Pedro

La composition de Arsenal : Raya - Timber, Mosquera, Hincapié, Calafiori - Zubimendi, Rice - Saka, Eze, Martinelli - Merino