Chelsea - Arsenal : Les compositions (17h30 sur CANAL+ SPORT 360)

Presque logique, quand tu joue une équipe qui doit rencontrer 4 "grosses" équipes en 5 matchs il y a danger (Strasbourg, Monaco, Rennes, Auxerre et Lyon) Tout comme Lorient (Nice, OL, Strasbourg, Metz et Monaco) Un gros tombera pourvu que ce ne soit pas nous
Il est beau ton blaze.. et tu te dis supporter du PSG....sacré tocard !.
Parce que L OM joue tout les 3 jours, il faut faire tourner
Sérieusement , même avec un "petit" salaire venir 2 ans à l'OL et prendre en main les jeunes AC du club serait un sacré challenge. Pour ça il faudrait qu'il n'ait pas de grosse proposition d'un autre club L'argent , quand on en a déjà, ne fait pas tout
Bye beraldo et on prend tati de nantes a sa place
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|14
|9
|3
|2
|27
|12
|15
|29
|14
|9
|2
|3
|35
|14
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|24
|14
|6
|6
|2
|24
|18
|6
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|23
|14
|7
|2
|5
|26
|25
|1
|22
|14
|7
|1
|6
|25
|19
|6
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|17
|14
|4
|5
|5
|20
|19
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|16
|14
|4
|4
|6
|19
|24
|-5
|15
|14
|4
|3
|7
|21
|26
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|11
|14
|3
|2
|9
|14
|31
|-17
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|9
|14
|2
|3
|9
|8
|20
|-12
Loading
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️ 🧱 Hincapie partners Mosquera 💪 Calafiori in at left-back ⚡️ Martinelli on the wing Leave it all out there, Gunners! 👊