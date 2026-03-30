Carton rouge pour la VAR, les Anglais ont tranché

A l’origine de nombreuses polémiques depuis sa création, l’assistance vidéo à l’arbitrage suscite un tas de critiques en Angleterre. A tel point que la grande majorité des supporters anglais réclame sa suppression.

La Ligue 1 n’est pas le seul championnat concerné. En Premier League aussi, la VAR est à l’origine de polémiques à répétition. La preuve avec les résultats significatifs de cette enquête en Angleterre. Dans un sondage réalisé par l’Association des Supporters de Football, on apprend que 75% des 8 000 personnes interrogées souhaitent la supression de l’assistance vidéo à l’arbitrage. Dans le détail, 90% d’entre elles estiment que la VAR n’a pas amélioré l’expérience devant un match. Ils sont aussi 91% à penser que l’outil gâche la célébration des buts. Et pour ne rien arranger, 74% affirment que l’arbitrage n’est pas meilleur avec la vidéo.

« Les résultats montrent que la majorité des fans veulent que la VAR soit supprimée, a commenté Thomas Concannon, un des responsables du sondage contacté par la BBC. Nous vivons tous avec la VAR depuis si longtemps maintenant que nous avons constaté son impact négatif sur le jeu. Les gens sont agacés par le temps que cela prend, par son manque de précision et de spontanéité. Cela enlève tout à l'essence même du football et à la magie de ces moments si particuliers. »

L'aveu de la Premier League

De son côté, la Premier League admet que l’utilisation de l’outil n’est pas parfaite. Mais les résultats de son propre sondage sont bien différents. « Nous reconnaissons l'importance de minimiser l'impact de la VAR sur l'expérience des supporters. Dans le cadre d'un dialogue permanent avec les fans, une étude de la Premier League indique qu'ils sont majoritairement favorables au maintien de la VAR, mais souhaitent une amélioration de son utilisation », a corrigé l’instance anglaise, prête à donner de nouvelles consignes à ses arbitres.