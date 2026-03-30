Carton rouge pour la VAR, les Anglais ont tranché

Pour être sur tous les articles du PSG à déverser ta haine, tu dois certainement en rêver la nuit et en faire des cauchemars. Essaie de te concentrer sur ton club... mince, tu feras des cauchemars aussi... tant pis.
Comme tu dis 4 ans, il a tendu la main à Hidalgo, elle a toujours refusé donc c terminé. NAK fera construire un stade qui lui rapportera du blé… trop petit pour le grand PSG, et trop tard pour la mairie qui n’est pas capable de l’entretenir.
si tu lisais un peu. tu comprendrais;..... je parle au mytho Atton pour 2 faits de jeu de la semaine derniere. donc les 2 plus marquants etants ceux cités.... ("Sans on a vu des bracages grotesques qui n'auraient pas été permis avec") La deuxieme je reponds a Mopi qui parle de supprimer les regles a interpretation. rien de plus logique de parler a un lyonnais d une situation ou c est soit noir soit blanc, mais qui au final, fait parler et donne lieu a des interpretations alors qu il ne peut pas en avoir. si je parle d un fait sur Angers ou LORIENT TU DIRAS. hein j vois pas quelel actioN........ voila. à toi de prendre de la hauteur...;
ah une bonne insulte. kassos du 19 em
oui ca me chagrine et ça chagrine la France du foot.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|27
|15
|4
|8
|54
|35
|19
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|47
|27
|14
|5
|8
|42
|34
|8
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|27
|12
|8
|7
|43
|37
|6
|40
|27
|11
|7
|9
|43
|33
|10
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|31
|27
|7
|10
|10
|32
|43
|-11
|27
|27
|6
|9
|12
|22
|35
|-13
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|26
|4
|5
|17
|24
|45
|-21
|14
|27
|3
|5
|19
|25
|60
|-35
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