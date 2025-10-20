Cantona au coeur d'un projet fou à Manchester United

Manchester United est très loin du standing qu'il devrait avoir depuis pas mal d'années déjà. La famille Glazer, qui détient en majorité les Red Devils, pourrait bien décider de laisser tomber son affaire.

Manchester United avance quelque peu dans l'ombre cette saison encore. Malgré un recrutement XXL, les résultats ont du mal à décoller. Les supporters et observateurs des Red Devils veulent du changement. Récemment, Ineos est entré dans le capital du club. Mais toujours rien de bien fringant. Les Glazer détiennent en plus toujours la majorité des parts des pensionnaires d'Old Trafford. Mais pour combien de temps encore ? Car en effet, un consortium émirati serait des plus intéressés par la possibilité de s'offrir Manchester United. Et il compte bien séduire des légendes passées par le club anglais afin d'y parvenir.

Cantona bientôt de retour à Manchester United ?

Selon les informations de The Guardian, le consortium d'investisseurs émiratis est actuellement au travail afin de rassembler les fonds nécessaires pour racheter United. En off, des légendes du club ont déjà été contactées pour devenir les prochains ambassadeurs des Red Devils. C'est le cas d'Eric Cantona, David Beckham ou encore Wayne Rooney. Reste à savoir si toute cette stratégie sera suffisante mais sur le papier, le projet aurait de quoi charmer les amoureux de Manchester United. Il faudra cependant que l'offre fasse mouche, alors que la famille Glazer est réputée très dure en affaires. Quid également de Jim Ratcliffe, qui détient actuellement 28,94% des parts et qui est en charge de l'exécutif au niveau du football.

Manchester United Premier League # 8 V V D V D Premier League Matchs 8 V Victoire 4 M Match nul 1 D Défaite 3 Buts Marqués 11 Buts Encaissés 12 Matchs Récents Tout afficher 19 octobre 2025 à 17:30 Premier League Liverpool 1 — 2 Match terminé Manchester United 04 octobre 2025 à 16:00 Premier League Manchester United 2 — 0 Match terminé Sunderland Meilleurs Joueurs Tout afficher 8 . B. Fernandes POR • Âge 31 • Milieu Matchs 8 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 19 . B. Mbeumo FRA • Âge 26 • Attaquant Matchs 8 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Cette saison en Premier League après 8 journées disputées, les hommes de Rúben Amorim sont 9es avec 13 points au compteur. Ils sortent néanmoins de deux victoires de suite en championnat, dont une ce dimanche face à Liverpool sur la pelouse d'Anfield. De quoi enfin lancer le projet mancunien ?