Bruno Guimarães sauve Arsenal

Il fallait respecter le quota du rouge contre l'adversaire lyonnais
Surtout un gamin qui a eu des pépins physiques après avoir troip joué, la saison dernière, et qui a rechuté en ce début de saison. Quant au milieu, avant la trève, il a terminé en étant top, et tout le monde était d'accord pour dire que Fonseca avait enfin trouvé un bon équilibre. Oui, Merha montre qu'il mérite plus de temps de jeu, et Fonseca lui en donnera certainement, mais il faut arrêter de tout vouloir sans arrêt reconstruire dès qu'on est moins bien, et de tout mettre sur le dos de notre entraineur. Tolisso a été vraiment en dessous de son niveau habituel, et on dépend énormément du rendement de notre capitaine... sans compter de Niakhaté qui est le patron de notre défense.
Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.
Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.
Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|6
|3
|2
|1
|11
|4
|7
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|6
|2
|1
|3
|11
|10
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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