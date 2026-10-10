Bruno Guimarães

Bruno Guimarães sauve Arsenal

Premier League
parEric Bethsy
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6e journée de Premier League
Emirates Stadium
Arsenal - Leeds United 2-1
Buts pour Arsenal : Calafiori (62e), Bruno Guimarães (70e)
But pour Leeds United : Justin (55e)
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Surtout un gamin qui a eu des pépins physiques après avoir troip joué, la saison dernière, et qui a rechuté en ce début de saison. Quant au milieu, avant la trève, il a terminé en étant top, et tout le monde était d'accord pour dire que Fonseca avait enfin trouvé un bon équilibre. Oui, Merha montre qu'il mérite plus de temps de jeu, et Fonseca lui en donnera certainement, mais il faut arrêter de tout vouloir sans arrêt reconstruire dès qu'on est moins bien, et de tout mettre sur le dos de notre entraineur. Tolisso a été vraiment en dessous de son niveau habituel, et on dépend énormément du rendement de notre capitaine... sans compter de Niakhaté qui est le patron de notre défense.

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Il ne faut pas exagéré. au bout de 6 journées personne ne peut dire que c'est définitif alors qu'il reste encore derrière 28 matches.

Le PSG doit le recruter, c'est urgent

Mais oui Lens va lâcher son meilleur defenseur pour aller grossir les rangs du PSG...N'importe quoi ou alors 100 millions.

OL : Himbert disparaît, Fonseca se fait allumer

Cest n'importe quoi. Au bout de 5 match tu cherches ton équipe.et celle sur le papier fonctionne plutôt bien au vu des résultat. Il aura sa chance particulièrement si Openda est blessé, sulc fera le taf aussi. On va pas faire jouer des gamin de 17/20 quand on a des titulaires.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1163211147
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Lens logo
Lens
7621311101
8Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
9Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
10Le Mans logo
Le Mans
65131990
11Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
12Brest logo
Brest
5512278-1
13Lorient logo
Lorient
5512256-1
14Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
15Nice logo
Nice
5512236-3
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

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