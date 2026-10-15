Arsenal obligé de licencier 60 salariés

Arsenal obligé de licencier 60 salariés

Premier League
parJérôme Capton
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Champion d'Angleterre en titre et finaliste de la Ligue des champions, Arsenal n'échappe pas à la crise économique. Les Gunners vont devoir licencier 60 salariés afin de se remettre en ordre de marche sur le plan financier.
La Premier League est souvent présentée comme le championnat le plus riche du monde, mais visiblement cela n'empêche pas le football anglais d'être affecté par la crise. Ainsi, ce mercredi, The Telegraph révèle que les dirigeants d'Arsenal viennent d'informer le personnel qu'un vaste plan d'économie allait rapidement être mis en place. Et l'impact sera important, puisque 60 salariés des Gunners vont perdre leur emploi afin de réduire les coûts. Une mesure qui intervient au moment où le club londonien a prolongé le contrat de Mikel Arteta et a fait de ce dernier le manager le mieux payé de Premier League avec un salaire supérieur à 23 millions d'euros par saison. Selon le média anglais, ces 60 départs ne concerneront pas le secteur sportif, mais essentiellement l'administration du club. Il est vrai qu'Arsenal a beau avoir des résultats sportifs à la hausse, ses bilans comptables sont en berne.

Arsenal enchaîne les saisons déficitaires

Arsenal a enregistré des pertes financières pendant sept saisons consécutives, et le Telegraph constate que les coûts de fonctionnement des Gunners sont ainsi passés de 176 millions d'euros à 239 millions d'euros au cours de la saison 2024/25. N'ayant pas l'intention de commettre des erreurs susceptibles de leur valoir une sanction, les dirigeants d'Arsenal ont donc décidé de tailler dans le vif avant que la situation ne devienne trop tendue. Et ces 60 départs ont déjà été précédés ces dernières semaines par ceux du docteur Zafar Iqbal et du responsable de la performance sportive, Tom Allen. De même, les Gunners se sont séparés de leur directrice commerciale et de leur principale conseillère juridique. Notre confrère anglais précise qu'Arsenal n'est pas le seul club dans cette situation et que d'autres équipes pourraient rapidement devoir prendre des mesures similaires.
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