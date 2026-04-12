Après l'OM, Roberto de Zerbi a enfin de gros moyens

Roberto de Zerbi a perdu pour sa première sur le banc dimanche après-midi. Mais le technicien italien a une mission, sauver le club d’une relégation en Championship. Peu importe le scénario final, l’ancien technicien de l’OM est présent pour un projet à long terme. Et la direction londonienne lui promet des moyens.

À l’aube du sprint final en Premier League, Tottenham n’est absolument pas dans la position souhaitée au départ de cet exercice 2025-2026. Les Spurs n’ont plus aucune marge sur la zone rouge en Premier League. Fin mars, le club de Londres a nommé son troisième entraîneur de la saison, Roberto de Zerbi. L’Italien succède à Igor Tudor et Thomas Frank. Quelques semaines après son départ de l’Olympique de Marseille, De Zerbi retrouve la Premier League et certaines promesses. Si l’avenir de Tottenham dans l’élite du football anglais n’est pas garanti, celui de l’Italien sur le banc lui l’est.

De Zerbi aura de l’ambition sur le mercato

Roberto de Zerbi a paraphé un contrat jusqu’en 2031 avec le club anglais. Ce dimanche, le journaliste italien Matteo Moretto explique que l’ancien entraîneur de Brighton bénéficiera de moyens importants sur le mercato estival pour une refonte de l’effectif. « Il (Roberto de Zerbi) disposera des moyens nécessaires pour superviser un recrutement important, Tottenham étant en lice pour recruter l'international argentin Marcos Senesi, aux côtés de Manchester United et de Chelsea, » explique le journaliste italien.

L’objectif premier de Roberto de Zerbi sera d’acquérir un maintien rapide avec les Spurs. Le premier nom coché sur cette liste de recrues se nomme Marcos Senesi. Le défenseur de Bournemouth est évalué à 22 millions d’euros sur Transfermarkt. L’Argentin est cependant en fin de contrat cet été. Manchester United et Chelsea suivent également le natif de Concordia. Mais selon Matteo Moretto, les Spurs ont pour l’instant l’avantage. Avant cela, le club de Londres devra valider son maintien.