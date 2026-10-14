Antonio Conte à Manchester United après le craquage de trop

Antonio Conte à Manchester United après le craquage de trop

Premier League
parJérôme Capton
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La situation de Michael Carrick à la tête de Manchester United est devenue insupportable, l'entraîneur des Red Devils ayant perdu le contrôle de son vestiaire. Après les propos totalement fous de Lisandro Martinez, le chaos est total et le nom d'Antonio Conte est lâché.
Dans la foulée de la défaite de Manchester United face à l'Atlético de Madrid, Lisandro Martinez a pété les plombs en direct à la télévision. « C’était nul, vraiment nul, mais parfois, ce qui se passe sur le terrain, c’est le reflet de ce qui se déroule dans le club. On a fait une saison fantastique l’an dernier, et maintenant on en attendait un peu plus d’en haut, vous savez, faire venir plus de joueurs pour pouvoir être compétitifs, parce que beaucoup de clubs investissent. J’attendais plus d’investissements au mercato et j’en attends plus de notre directeur technique », a lancé le joueur, s'en prenant ainsi directement à ses employeurs. Une sortie qui a fait l'effet d'une bombe, le défenseur central argentin mettant forcément en porte-à-faux son entraîneur. Cela arrive d'autant plus mal que Michael Carrick affiche depuis le début de saison des statistiques pires que Ruben Amorim. Alors, l'idée d'un limogeage de Carrick est déjà dans l'air.

Antonio Conte de retour en Premier League ?

Tandis que la presse anglaise reste prudente sur ce sujet, en Italie on affirme déjà que du côté du board de Manchester United, on pense à Antonio Conte pour remplacer Michael Carrick. L'entraîneur italien de 57 ans est libre depuis son départ de Naples, et il pourrait donc faire son grand retour dans le championnat anglais trois ans après son passage à Tottenham. De son côté, le Sun affirme qu'une rencontre aurait déjà eu lieu entre les dirigeants mancuniens et Antonio Conte durant la trêve internationale, même si l'entourage du technicien italien a démenti mollement.
Cependant, le tabloïd anglais indiqu'Antonio Conte ne serait pas le seul en course pour prendre les commandes de Manchester United. Fabian Hurzeler, l'entraîneur allemand de Brighton serait également sur les tablettes des Mancuniens, même si sa venue coûtera cher puisque ce dernier est sous contrat pour trois ans encore avec les Seagulls.
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