officiel rafael benitez vire d everton icon 019421 0085 332575

Annoncé à la retraite, Rafael Benitez doit démentir à la presse

Premier League20 sept. , 16:30
parEric Bethsy
Sans club depuis son licenciement au Celta Vigo en mars 2024, Rafael Benitez n’est pas encore à la retraite. L’entraîneur espagnol se bat contre cette fausse image et espère se relancer en Angleterre.
Rafael Benitez reste sur le marché. Inactif depuis son éviction au Celta Vigo en mars 2024, l’entraîneur âgé de 65 ans attend une opportunité. Encore faudrait-il que le monde du football soit informé de sa disponibilité. Lui qui possède l’image d’un coach à la retraite. « C’est mauvais pour un entraîneur d’être perçu comme retraité, a réagi l’Espagnol interrogé par The Telegraph. On me demande encore : "Tu veux entraîner ?" Bien sûr que oui, surtout en Angleterre et en Europe. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis fini. Je suis encore en pleine évolution. »
Grâce à son palmarès, le vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool (2005) rêve toujours de diriger un grand club. Rafael Benitez a effectivement du mal à cacher son attachement aux Reds, à Anfield et à son public. « On voit un stade immense, des supporters qui arrivent en avion de partout à chaque match de Liverpool, tous payant des billets au prix fort, a-t-il souligné. Tout est tellement plus grand, tellement immense maintenant. Je suis heureux de voir où en est le club, car il fut un temps où il était très difficile d’en arriver là. C’est très émouvant de voir les gens se souvenir de ce que vous avez fait. »

Everton, Benitez s'explique

On se souvient aussi de son bref passage raté chez l’ennemi Everton. « J’ai peut-être été le bon manager au mauvais moment. Avec le temps, on voit les choses sous un autre angle. Mais je voulais rester en ville, près de ma famille, et je voyais le potentiel d’Everton s’ils investissaient correctement. J’ai vu un club qui voulait progresser, mais nous ne pouvions pas investir pour accomplir ce qui était nécessaire. Je pense toujours que nous aurions pu faire de bonnes choses pour Everton sans causer de problèmes au club, mais nous n’avons dépensé que 2 millions de livres », s’est défendu Rafael Benitez au moment d’envoyer sa candidature aux formations de Premier League.
Articles Recommandés
ICONSPORT_267671_0012
Ligue 1

Brest - Nice : Les compos (19h sur Ligue 1+)

a nantes la chasse aux maillots du psg est lancee beaujoire 2 397230
FC Nantes

BlueCo à la place de Kita, Nantes a évité le pire

ICONSPORT_268698_0162
OL

OL : Sulc se fiche de ses coéquipiers, Lyon adore ça

ICONSPORT_270916_0437
PSG

OM-PSG : Luis Enrique renvoie Rulli à la plage

Fil Info

18:33
Brest - Nice : Les compos (19h sur Ligue 1+)
18:30
BlueCo à la place de Kita, Nantes a évité le pire
18:00
OL : Sulc se fiche de ses coéquipiers, Lyon adore ça
17:30
OM-PSG : Luis Enrique renvoie Rulli à la plage
17:00
PSG-OM : Bradley Barcola incertain contre Marseille !
16:09
Nantes - Rennes : Les compos (17h sur Beinsports 1)
16:02
L2 : Programme TV et résultats de la 6e journée
16:00
Le Real ne l’appelle pas, ce coach de Ligue 1 abandonne
15:40
Donnarumma a dégoûté Man Utd avec son salaire

Derniers commentaires

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Tu es conscient que tu te contredis en 2 phrases ? L'hôpital qui se fout de la charité.

Le PSG va écraser l’OM, il annonce une boucherie

Gagner oui mais on s'efforcera de ne pas mettre une tôlée,pour l'image du championnat, parce sue si on colle un 4-0 à notre dauphin qui fait office de principal concurrent cela va tuer tout intérêt de la L1.

Le PSG plus populaire que l'OM, la Chaîne L'Equipe s'enflamme

542 votes ? Bon, j'avoue, j'ai voté 2 fois mais la 2eme était pour vérifier s'il fallait un compte pour voter (réponse: non, ce qui explique les 540+ votes)... et ça ne change rien à un résultat qui n'est pas crédible. Au délà des sondages internet, j'ai pu constater récemment un réel engouement autour du PSG quand je suis allé faire une cousinade dans le sud: mes cousins, né dans les années 1980 sont fans de l'OM (du moins ceux qui s'intéressent au foot) tandis que leurs enfants sont... fans du PSG ! On a même organisé une projection de Chelsea-PSG pour permettre aux enfants (et aux autres) de suivre la finale de la coupe du monde des clubs (Lol... passé la mi-temps, les gamins ont préférés partir jouer dehors).

OM-PSG : Un arbitrage pro-Paris fait paniquer Marseille

C'est évident, l'OM mangerait le Real et le PSG en temps normal c'est sûr ...

Ligue 1 : Les arbitres reçoivent une consigne sans pitié

C'est alice dans le camion de la VAR

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
O. Lyonnais
125401473
3
LOSC Lille
1043108135
4
Monaco
94301385
5
Strasbourg
94301253
6
Rennes
74211-156
7
O. Marseille
64202594
8
Nice
64202055
9
Lens
64202055
10
Toulouse
64202-178
11
Paris
64202-279
12
Angers SCO
55122-134
13
Le Havre
34103-257
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
14013-5510
18
Metz
14013-538

Loading