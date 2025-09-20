Annoncé à la retraite, Rafael Benitez doit démentir à la presse

Sans club depuis son licenciement au Celta Vigo en mars 2024, Rafael Benitez n’est pas encore à la retraite. L’entraîneur espagnol se bat contre cette fausse image et espère se relancer en Angleterre.

Rafael Benitez reste sur le marché. Inactif depuis son éviction au Celta Vigo en mars 2024, l’entraîneur âgé de 65 ans attend une opportunité. Encore faudrait-il que le monde du football soit informé de sa disponibilité. Lui qui possède l’image d’un coach à la retraite. « C’est mauvais pour un entraîneur d’être perçu comme retraité, a réagi l’Espagnol interrogé par The Telegraph. On me demande encore : "Tu veux entraîner ?" Bien sûr que oui, surtout en Angleterre et en Europe. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis fini. Je suis encore en pleine évolution. »

On voit un stade immense, des supporters qui arrivent en avion de partout à chaque match de Liverpool, tous payant des billets au prix fort, a-t-il souligné. Tout est tellement plus grand, tellement immense maintenant. Je suis heureux de voir où en est le club, car il fut un temps où il était très difficile d’en arriver là. C’est très émouvant de voir les gens se souvenir de ce que vous avez fait. » Grâce à son palmarès, le vainqueur de la Ligue des Champions avec Liverpool (2005) rêve toujours de diriger un grand club. Rafael Benitez a effectivement du mal à cacher son attachement aux Reds, à Anfield et à son public. «, a-t-il souligné.

Everton, Benitez s'explique

On se souvient aussi de son bref passage raté chez l’ennemi Everton. « J’ai peut-être été le bon manager au mauvais moment. Avec le temps, on voit les choses sous un autre angle. Mais je voulais rester en ville, près de ma famille, et je voyais le potentiel d’Everton s’ils investissaient correctement. J’ai vu un club qui voulait progresser, mais nous ne pouvions pas investir pour accomplir ce qui était nécessaire. Je pense toujours que nous aurions pu faire de bonnes choses pour Everton sans causer de problèmes au club, mais nous n’avons dépensé que 2 millions de livres », s’est défendu Rafael Benitez au moment d’envoyer sa candidature aux formations de Premier League.