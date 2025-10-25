ICONSPORT_274900_0067

Ang : United remporte un troisième succès d'affilée

Premier League25 oct. , 20:26
parMehdi Lunay
9e journée de Premier League :
Old Trafford 
Manchester United - Brighton 4-2
Buts : Cunha (24e), Casemiro (34e), Mbeumo (61e, 90e+7) pour Man United ; Welbeck (74e), Kostoulas (90e+2) pour Brighton
Manchester United intègre provisoirement le top 4 de Premier League tandis que Brighton est 11e du classement.

Premier League

25 octobre 2025 à 18:30
Manchester United
Carneiro Da Cunha24'Casimiro34'Mbeumo61'Mbeumo90'
4
2
Match terminé
Brighton & Hove Albion
Tackie Mensah Welbeck74'Kostoulas90'
0
