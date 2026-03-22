Ang : Tottenham humilié dans le match de tous les dangers

🤡 C'est Zavatta les supp de Paris?
Joue pas au bonhomme gamin.🤡
C'est jaune orangé mais pas rouge. Il le blesse mais c'est pas le but. Il n"y avait pas encore occasion de but. C'est dommage, mais c'est le foot.
OMFP 😍🥰
C'est ce qu'il mérite lui qui aime tabasser les femmes
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|60
|26
|19
|3
|4
|58
|22
|36
|59
|27
|19
|2
|6
|54
|24
|30
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|47
|27
|14
|5
|8
|41
|29
|12
|46
|27
|14
|4
|9
|47
|38
|9
|44
|26
|13
|5
|8
|40
|33
|7
|43
|26
|12
|7
|7
|43
|37
|6
|37
|26
|10
|7
|9
|40
|31
|9
|37
|27
|10
|7
|10
|38
|32
|6
|37
|27
|9
|10
|8
|37
|41
|-4
|36
|27
|10
|6
|11
|34
|39
|-5
|32
|27
|9
|5
|13
|24
|37
|-13
|28
|26
|6
|10
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|6
|9
|11
|20
|32
|-12
|27
|27
|7
|6
|14
|32
|52
|-20
|22
|27
|5
|7
|15
|22
|36
|-14
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|26
|3
|4
|19
|25
|60
|-35
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Defeat in N17.