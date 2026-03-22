Ang : Tottenham humilié dans le match de tous les dangers

Tottenham recevait Nottingham Forest, relégable, ce dimanche et les Spurs comptaient sur une victoire pour s'éloigner de la zone rouge. Mais, devant leurs supporters, les Spurs ont été humiliés (0-3) et n'ont qu'un point d'avance sur West Ham, premier relégable et battu 2-0 à Aston Villa. Les deux clubs de Londres vont probablement se battre pour le maintien.