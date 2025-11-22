Ang : Manchester City se rate à Newcastle

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche
45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport
T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..
Encore un Gros effort .... Et puis cela sera NON .....
pendant la période Rémy Descamps peu de but encaissé et depuis ...... simple constat .
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
NEWCASTLE RÉGALE FACE À MANCHESTER CITY 🤤 La construction est superbe et la finition d'Harvey Barnes clinique, le match s'emballe sur CANAL+FOOT ! 🔥 #NEWMCI | #PremierLeague