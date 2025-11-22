ICONSPORT_277848_0032

Ang : Manchester City se rate à Newcastle

Premier League22 nov. , 20:28
parMehdi Lunay
1
12e journée de Premier League :
St James' Park
Newcastle-Manchester City 2-1
Buts : Barnes (64e, 70e) pour Newcastle ; Dias (68e) pour Man City
Manchester City est 3e de Premier League (22 points) et peut laisser filer Arsenal (26 points) en cas de succès des Gunners contre Tottenham dimanche. Newcastle remonte à la 14e place (15 points).

Premier League

22 novembre 2025 à 18:30
Newcastle United
Barnes63'Barnes70'
2
1
Match terminé
Manchester City
Santos Gato Alves Dias68'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Apolinário de Lira
Newcastle UnitedNewcastle United
Carton jaune
90
O. Bobb
Manchester CityManchester City
Remplacement
87
ENTRE
O. Marmoush
Manchester CityManchester City
SORT
P. Foden
Manchester CityManchester City
Remplacement
85
ENTRE
J. Willock
Newcastle UnitedNewcastle United
SORT
N. Woltemade
Newcastle UnitedNewcastle United
Voir Les Détails Complets Du Match
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_276170_0693
PSG

PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux

ICONSPORT_275962_0104
OL

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

ICONSPORT_277894_0066
ASSE

ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs

ICONSPORT_186591_0143 (1)
TV

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

Fil Info

10:30
PSG : L'entourage de Chevalier passe aux aveux
10:00
Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression
9:30
ASSE : Horneland enrage, il massacre ses joueurs
9:00
TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?
8:40
OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?
8:20
Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG
8:00
OL : Ligue 2 et dépôt de bilan, révélations glaçantes à Lyon
23:30
Vinicius choque Madrid après ses menaces de départ
23:10
PSG : Chevalier lance sa saison avec une masterclass

Derniers commentaires

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Il peut doubler la mise et khaleifi n'acceptera pas . Le président du Real s'est brûlé les ailes économiquement au Qatar (en tant qu'entrepreneur de société de bâtiment à cause de l'affaire Mbappé) et au niveau du PSG aucune transaction n'est possible avec un tel lâche

TV : Ligue 1 et C1, 100% du foot sur Canal+ pour 650 millions ?

45e par an la deuxième année quand tu as l'offre sport

OM : Robinio Vaz vendu une fortune par Marseille ?

T'as pas du le voir a l'œuvre alors.. quand je vois qu'en équipe de France il y a mateta ikone olise voir thauvin... je vois pas pourquoi il n'y serait pas dans un avenir très proche si il continu sur cette lancée..

Le Real s’acharne et offre 150 millions d’euros au PSG

Encore un Gros effort .... Et puis cela sera NON .....

Le Manuel Neuer lyonnais prend un coup de pression

pendant la période Rémy Descamps peu de but encaissé et depuis ...... simple constat .

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
Strasbourg
221371524177
5
Rennes
211356223185
6
LOSC Lille
201262423158
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14133551320-7
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading