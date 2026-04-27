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Ang : Man Utd remonte sur le podium

Premier League27 avr. , 22:55
parClaude Dautel
1
En s'imposant ce lundi soir face à Brentford (2-1), Manchester United reprend sa place sur le podium de la Premier League avec trois points d'avance sur Liverpool. Ayant désormais onze longueurs d'avance sur Brighton, sixième au classement, avec seulement quatre matchs à jouer, les Red Devils ont la certitude ou presque de jouer la prochaine Ligue des champions.

Premier League

27 avril 2026 à 21:00
Manchester United
Casimiro11'Šeško43'
2
1
Match terminé
Brentford
Jensen87'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
J. Zirkzee
Manchester UnitedManchester United
Carton jaune
90
N. Collins
BrentfordBrentford
Remplacement
88
ENTRE
J. Zirkzee
Manchester UnitedManchester United
SORT
B. Šeško
Manchester UnitedManchester United
But
87
M. Jensen
BrentfordBrentford
Voir Les Détails Complets Du Match
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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