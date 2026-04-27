Ang : Man Utd remonte sur le podium

Trophée UNFP : Le grand favori ne joue pas au PSG

Ce n'est pas une phobie... mais la réalité. Le Qatar à tué la Ligue1 et le Football Français. Ce n'est pas pour rien si les droits TV se sont cassés la gueule entrainant un trou considérable dans les caisses des Clubs de Ligue1. Laburne et ses complices continuent aussi à mettre la merde dans le Football Français et ne se cachent même plus pour baiser les pieds de Nasser.