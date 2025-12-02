ICONSPORT_278748_0076

Ang : Man City vainqueur malgré une énorme frayeur

Premier League02 déc. , 22:29
parMehdi Lunay
14e journée de Premier League :
Manchester City pensait passer un mardi soir tranquille sur le terrain de Fulham. Les Citizens menaient 5-1 avant de se faire remonter en seconde période et de l'emporter 5-4 sur le fil. Un succès qui remet le club mancunien à 2 points du leader Arsenal. Dans l'autre match du début de soirée, Everton a réalisé un gros coup en l'emportant 1-0 à Bournemouth grâce à une réalisation de l'ancien citizen Jack Grealish.

Premier League

02 décembre 2025 à 20:30
Fulham
Smith Rowe45'Iwobi57'Chukwueze72'Chukwueze78'
4
5
Match terminé
Manchester City
Haaland17'Reijnders37'Foden44'Foden48'Berge54'(og)
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Cherki
Manchester CityManchester City
Remplacement
90
ENTRE
N. Aké
Manchester CityManchester City
SORT
P. Foden
Manchester CityManchester City
Remplacement
82
ENTRE
M. Cherki
Manchester CityManchester City
SORT
T. Reijnders
Manchester CityManchester City
Remplacement
82
ENTRE
Kevin
FulhamFulham
SORT
H. Wilson
FulhamFulham
Voir Les Détails Complets Du Match
0
