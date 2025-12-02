Ang : Man City vainqueur malgré une énorme frayeur

14e journée de Premier League :

Manchester City pensait passer un mardi soir tranquille sur le terrain de Fulham. Les Citizens menaient 5-1 avant de se faire remonter en seconde période et de l'emporter 5-4 sur le fil. Un succès qui remet le club mancunien à 2 points du leader Arsenal. Dans l'autre match du début de soirée, Everton a réalisé un gros coup en l'emportant 1-0 à Bournemouth grâce à une réalisation de l'ancien citizen Jack Grealish.