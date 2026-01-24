ICONSPORT_283241_0037

Ang : Liverpool piégé sur le gong

Premier League24 janv. , 20:26
parMehdi Lunay
23e journée de Premier League :
Vitality Stadium
Bournemouth-Liverpool 3-2
Buts : Evanilson (26e), A.Jimenez (33e), A.Adli (90e+5) pour Bournemouth ; Van Dijk (45e+1), Szoboszlai (80e) pour Liverpool

Premier League

24 janvier 2026 à 18:30
AFC Bournemouth
de Lima Barbosa26'Jiménez Sánchez33'Adli90'
3
2
Match terminé
Liverpool
van Dijk45'Szoboszlai80'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
A. Adli
AFC BournemouthAFC Bournemouth
Carton jaune
90
R. Gravenberch
LiverpoolLiverpool
Remplacement
90
ENTRE
E. Ünal
AFC BournemouthAFC Bournemouth
SORT
F. de Lima Barbosa
AFC BournemouthAFC Bournemouth
Remplacement
85
ENTRE
A. Tóth
AFC BournemouthAFC Bournemouth
SORT
A. Jiménez Sánchez
AFC BournemouthAFC Bournemouth
