Ang : Ipswich remonte en Premier League, revoilà les Tractor Boys

Un an après avoir été reléguée, l'équipe d'Ipswich, dont la star anglaise Ed Sheeran est un des actionnaires, fait son retour en Premier League.

Grâce à leur victoire 3-0 ce samedi contre QPR, entraîné par Julien Stéphan, ceux que l'on surnomme les Tractor Boys font leur retour dans l'élite un an après avoir été relégués en Championship. Le troisième et dernier billet pour la Premier League se jouera lors des barrages entre Millwall, Southampton, Middlesbrough et Hull City. A noter que Wrexham, l'équipe appartenant aux deux stars américaines, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, a laissé filer son ticket pour ces barrages en étant tenue en échec à domicile (2-2).