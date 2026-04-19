Ang : De Zerbi menace de renvoyer des joueurs chez eux

Après le nul concédé contre Brighton, Tottenham prépare un match décisif face à Wolverhampton, dernier de Premier League. Pour Roberto De Zerbi, ses joueurs ont tout intérêt à suivre ses ordres durant la semaine, sinon les sanctions tomberont.

L'ancien entraîneur de l'OM a longtemps pensé pouvoir faire sortir les Spurs de la zone rouge du classement, mais un but égalisateur de Brighton a anéanti cet espoir. Toujours relégable, Tottenham doit désormais se concentrer sur le déplacement de samedi prochain à Wolverhampton. Et pour ce rendez-vous qui vaut très cher, Roberto De Zerbi a été très clair. Soit ses joueurs se montrent motivés, soit il n'hésitera pas à les renvoyer à la maison. Le technicien italien ne veut pas de joueurs qui traînent les pieds et il préfère prévenir son vestiaire que cette préparation se fera qu'avec des joueurs qui croient encore à 100% au maintien des Spurs en fin de saison. Sinon ? Et bien ils seront au repos plus vite que prévu.

De Zerbi met les choses au point

« Les joueurs doivent me suivre, ils ne doivent pas réfléchir, ils doivent me suivre et m'écouter. Ils doivent être plus forts et se concentrer uniquement sur le match contre Wolverhampton, et arriver au centre d'entraînement lundi après-midi avec le sourire, sinon ils rentreront chez eux immédiatement. Je n'ai pas de temps à perdre avec ceux qui sont pessimistes, qu'il s'agisse de joueurs ou même d'adjoints. Nous avons de la chance car nous évoluons dans un grand club, un grand stade, en Premier League. Nous avons les qualités requises pour gagner, alors nous devons rester positifs, car je n'aime pas les gens qui se plaignent, qui ont une vision négative des choses », a précisé l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, conscient que même si l'heure est grave du côté de Tottenham, il faut tout de même croire qu'un exploit est encore possible.