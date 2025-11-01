ICONSPORT_275733_0060
Arsenal

Ang : Arsenal s'envole, Man Utd cale

Premier League01 nov. , 18:02
parClaude Dautel
0
En s'imposant ce samedi Burnley (0-2), Arsenal enchaîne une septième victoire consécutive en Premier League et compte désormais sept points d'avance sur son dauphin, Bournemouth, qui se déplace dimanche à Manchester City. De son côté, Manchester United a été tenu en échec à Nottingham Forest (2-2), et accède à la cinquième place. Tout repart à zéro pour Frank Ilett, le célèbre fan des Red Devils qui a annoncé qu'il couperait ses cheveux après cinq victoires consécutives.

Premier League

01 novembre 2025 à 16:00
Nottingham Forest
Gibbs-White48'Savona50'
2
2
Match terminé
Manchester United
Casimiro34'Traoré81'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
I. Sangaré
Nottingham ForestNottingham Forest
SORT
C. Hudson-Odoi
Nottingham ForestNottingham Forest
Carton jaune
85
N. Mazraoui
Manchester UnitedManchester United
But
81
A. Traoré
Manchester UnitedManchester United
Remplacement
78
ENTRE
T. Awoniyi
Nottingham ForestNottingham Forest
SORT
I. da Cruz
Nottingham ForestNottingham Forest
Voir Les Détails Complets Du Match

Premier League

01 novembre 2025 à 16:00
Burnley
0
2
Match terminé
Arsenal
Gyökeres14'Rice35'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
M. Lewis-Skelly
ArsenalArsenal
SORT
L. Trossard
ArsenalArsenal
Carton jaune
90
G. dos Santos Magalhães
ArsenalArsenal
Remplacement
83
ENTRE
M. Edwards
BurnleyBurnley
SORT
J. Cullen
BurnleyBurnley
Remplacement
77
ENTRE
C. Nørgaard
ArsenalArsenal
SORT
M. Zubimendi Ibáñez
ArsenalArsenal
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

L'arbitre d'AJA-OM désigné, les supporters en larmes

Rires c'est toi qui a peur le buveur, provocateur à distance de sécurité là.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

Totalement d'accord avec toi. Vaut mieux perdre 4 à 1 en tentant de jouer que perdre comme ils ont perdu. Ils avaient déjà eu énormément de chance face à Lyon et Lille. Et dire que c'est grâce à leur victoire au Parc l'an dernier qu'ils avaient pu terminer 4eme. C'est le pire club de L1.

Le gardien de Nice dégoûté par la victoire du PSG

… a résisté tant bien que mal au déferlement des attaques parisiennes… Ah ouais , quand même … 🤣🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

Le Bayern prépare sa défaite contre le PSG

On va élever le niveau et on va largement s'imposer 1 à 0

16ME pour un prodige de 15 ans, le PSG fait une offre

Un peu jeune !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
241173121912
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171152416160
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

