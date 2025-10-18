ICONSPORT_274010_0024

Ang : Arsenal répond à Manchester City

Premier League18 oct. , 20:42
parClaude Dautel
Quelques heures après la victoire de Manchester City contre Everton (2-0), Arsenal a retrouvé les commandes de la Premier League grâce à sa victoire en déplacement à Fulham (0-1). C'est Trossard qui a marqué un précieux but pour les Gunners, lesquels comptent trois points d'avance sur les Cityzens et quatre sur Liverpool, qui recevra dimanche Manchester United dans la grosse affiche de cette huitième journée de Premier League.
0
