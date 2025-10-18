Ang : Arsenal répond à Manchester City

Quelques heures après la victoire de Manchester City contre Everton (2-0), Arsenal a retrouvé les commandes de la Premier League grâce à sa victoire en déplacement à Fulham (0-1). C'est Trossard qui a marqué un précieux but pour les Gunners, lesquels comptent trois points d'avance sur les Cityzens et quatre sur Liverpool, qui recevra dimanche Manchester United dans la grosse affiche de cette huitième journée de Premier League.

Arsenal Premier League # 1 V V V V V Premier League Matchs 8 V Victoire 6 M Match nul 1 D Défaite 1 Buts Marqués 15 Buts Encaissés 3 Matchs Récents Tout afficher 18 octobre 2025 à 18:30 Premier League Fulham 0 — 1 Match terminé Arsenal 04 octobre 2025 à 16:00 Premier League Arsenal 2 — 0 Match terminé West Ham United Meilleurs Joueurs Tout afficher 14 . V. Gyökeres SWE • Âge 27 • Attaquant Matchs 8 Buts 3 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 12 . J. Timber NED • Âge 24 • Défenseur Matchs 8 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0