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Ang : Arsenal prépare un braquage à Tottenham

Premier League19 avr. , 19:00
parNathan Hanini
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Rattrapé dans les ultimes secondes par Brighton ce samedi, Tottenham n’y arrive toujours pas. La formation désormais entraînée par Roberto De Zerbi lutte toujours pour sa survie en Premier League. Les autres clubs européens suivent la situation de près. En cas de descente, certains éléments sont très courtisés.
Tottenham va-t-il conserver sa place en Premier League en fin de saison ? Les Spurs relégables après 33 journées ne gagnent plus. Le club londonien reste sur quinze matchs sans le moindre succès en championnat. Ce samedi, les hommes de Roberto De Zerbi ont été rejoints à la 95e minute de jeu au score. L'entraîneur italien va rapidement devoir trouver des solutions pour éviter la catastrophe industrielle. Nommé après l’éviction d’Igor Tudor, l’ancien technicien de l’Olympique de Marseille a signé un contrat long au sein du club londonien. L’été, peu importe la division, lui permettra une refonte complète de l’effectif. Cependant, certains joueurs sont déjà très courtisés.

Arsenal veut piller l’ennemi

Outre le cas Xavi Simons qui est suivi par le Bayern Munich selon la presse allemande, le jeune Lucas Bergvall est également pisté par les grandes écuries européennes. Selon le média Caught Offside, Arsenal souhaite faire signer le jeune suédois au sein de son effectif. Les Gunners ne sont pas les seuls puisque Chelsea suit le milieu de terrain de 20 ans. Aston Villa est également un prétendant crédible. « Les Spurs considèrent Bergvall comme « invendable », surtout si des rivaux directs tels qu'Arsenal et Chelsea se manifestent, » précise la presse britannique. Mais, en cas de descente, il sera difficile pour le club de Londres de retenir le joueur. Arrivé en provenance de Djurgårdens à l’été 2024 contre 20 millions d’euros, Luca Bergvall est lié jusqu’en juin 2031 avec les Spurs. Évalué à 40 millions d’euros par le site Transfermarkt, le jeune international suédois est suspendu au maintien des siens. Caught Offside précise que le FC Barcelone pourrait également se joindre à la liste des prétendants.
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Derniers commentaires

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Tu es pas tout seul dans ta tête toi^^ Tu viens de dire que tout seul Endrick allait avoir du mal.... il faut changer ton traitement

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Pas de sale ricain dans les 5 premiers !!!

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🤣🤣🤣🤣🤣

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Il est pas sur la feuille de match abruti!!! C'est toi qui devrait être suivi par un psy... pas possible d être aussi débile

PSG - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Et alors ? Les autres... ce sont des peintres ? D'ailleurs... Endrick risque de faire un gros match ce soir.

Ligue 1

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Lorient
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