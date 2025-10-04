ICONSPORT_272732_0038
Saka Arsenal

Ang : Arsenal prend les commandes de la Premier League

Premier League04 oct. , 18:03
parClaude Dautel
0
7e journée de Premier League
Emirates Stadium
Arsenal bat West Ham : 2 à 0
Buts : Rice (38e), Saka (67e sp) pour Arsenal

Premier League

04 octobre 2025 à 16:00
Arsenal
Rice38'Saka67'
2
0
Match terminé
West Ham United
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
79
ENTRE
K. Walker-Peters
West Ham UnitedWest Ham United
SORT
A. Wan-Bissaka
West Ham UnitedWest Ham United
Remplacement
79
ENTRE
G. Martinelli Silva
ArsenalArsenal
SORT
E. Eze
ArsenalArsenal
Remplacement
79
ENTRE
M. Merino Zazón
ArsenalArsenal
SORT
D. Rice
ArsenalArsenal
Remplacement
75
ENTRE
M. Lewis-Skelly
ArsenalArsenal
SORT
R. Calafiori
ArsenalArsenal
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
15750210155
2
Paris Saint Germain
1565018124
3
O. Lyonnais
156501583
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
8722301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Nantes
67133-257
16
Le Havre
56123-268
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
27025-11516

