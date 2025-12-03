ICONSPORT_278850_0007

Ang : Arsenal continue de planer sur l'Angleterre

Premier League03 déc. , 22:29
parMehdi Lunay
0
14e journée de Premier League :
Emirates Stadium
Arsenal-Brentford 2-0
Buts : Merino (11e), Saka (90e+1)

Premier League

03 décembre 2025 à 20:30
Arsenal
Merino Zazón11'Saka90'
2
0
Match terminé
Brentford
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
B. Saka
ArsenalArsenal
Remplacement
83
ENTRE
V. Gyökeres
ArsenalArsenal
SORT
D. Rice
ArsenalArsenal
Remplacement
74
ENTRE
N. Collins
BrentfordBrentford
SORT
E. Pinnock
BrentfordBrentford
Remplacement
74
ENTRE
K. Lewis-Potter
BrentfordBrentford
SORT
R. Henry
BrentfordBrentford
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_251125_0244
ASSE

L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté

ICONSPORT_275811_0145
OM

L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète

ICONSPORT_272172_0306
OGC Nice

Nice : Les joueurs sortent officiellement du silence

ICONSPORT_278257_0919
PSG

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Fil Info

23:30
L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté
23:00
L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète
22:31
Nice : Les joueurs sortent officiellement du silence
22:30
PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi
22:00
Rennes : Deux signatures, Beye agrandit son effectif
21:30
Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or
21:00
Accord avec Lens, Nantes lance son mercato hivernal
20:53
Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao

Derniers commentaires

PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible » : Il avoue

Super ..et en attendant on en paie le prix

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Comment peux t on speculer sur les perdormances d un joueur Parisien actuellement vu qu aucun n a eu de veritable vacances et encore moins de preparation physique ? Aucun des joueurs de LE n est a 100% et meme en seconde partie de saison il n est pas sur que ce soit le cas. La fameuse saison de transition annoncée l an dernier, en fait c est l actuelle...

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Bien sûr. Même quand tu seras constipé, tu diras que c'est la faute de Nasser.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Eric Bethsy... S'il te plaît n'essaye pas de faire comme si tu savais quelque chose du "vrai niveau" de Dembele avec ces phrases pourries "Pierre Ménès, pas loin d’annoncer le retour du vrai Ousmane Dembélé…"

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading