Ang : Ange Postecoglou nommé entraîneur de Nottingham Forest

Quelques heures seulement après l'annonce du limogeage de Nuno Espirito Santo, le club de Nottingham Forest a officialisé la signature d'Ange Postecoglou, qui avait été licencié par Tottenham à la fin de la saison passée.

« Nous accueillons au club un entraîneur qui a remporté de nombreux trophées. Son expérience d'entraîneur d'équipes de haut niveau, ainsi que sa volonté de construire quelque chose de spécial avec nous à Forest, font de lui une personne fantastique pour nous accompagner dans notre parcours et réaliser systématiquement toutes nos ambitions », s'est félicité le sulfureux Evangelos Marinakis. Ce dernier avait viré Nuno Espirito Santo suite aux critiques de ce dernier.