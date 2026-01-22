Un club improbable appelle le SCO d'Angers

Les négociations entre Angers et Crystal Palace n'avancent plus. Un club inattendu en profite pour tenter sa chance, ce qui enverrait Sidiki Chérif en D2 anglaise.

Annoncé comme un club vendeur en cas de belle offre cet hiver, le SCO d’Angers n’a pas trouvé d’accord avec l’OM pour Himad Abdelli . Pour le moment, la situation est coincée et le milieu de terrain algérien s’entraine avec la réserve en espérant voir Marseille faire un effort financier pour le faire signer dès le mois de janvier. Ce n’est à priori pas gagné à la vue des dernières déclarations de Mehdi Benatia.

Concernant l’autre dossier chaud du SCO, le départ de Sidik Cherif pour Crystal Palace a pris un gros coup de frein. L’accord avec le club de Londres n’a pas été finalisé, et le dossier s’enlise. C’est le moment choisi pour un club surprise pour faire son apparition dans le dossier. En effet, selon les informations de Sky Sports, Wrexham a décidé de tenter sa chance. Les discussions ont débuté entre Angers et le club gallois, qui évolue en D2 anglaise.

Pas forcément la destination rêvée pour le jeune attaquant de 19 ans, mais tout se jouera au niveau financier. Crystal Palace avait proposé un package de 15 ME comprenant un prêt avec option d’achat, mais cette dernière n’aurait été obligatoire qu’à certaines conditions. De son côté, Angers, qui réclamait 24 ME au départ, en demande désormais 20 ME, mais à condition que ce soit un transfert sec, ou un prêt avec option d’achat obligatoire.

Wrexham arrive donc avec l’intention d’effectuer le plus gros transfert de l’histoire du club gallois, et peut-être même de la D2 anglaise. L’offre devrait dépasser les 18 ME, mais il va falloir convaincre tout le monde, du club au joueur, dans ce dossier pas évident à ficeler. Car Wrexham a beau viser la monter en Premier League, le club gallois n’est que 9e de Championship, assez loin de ses objectifs.