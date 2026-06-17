Un club de Ligue 1 tente le pari Savanier

En fin de contrat à Montpellier, Téji Savanier va quitter son club de cœur. Le milieu de terrain a quand même de quoi se consoler puisqu’un club de Ligue 1 lui propose de retrouver l’élite la saison prochaine.

On pourrait bien retrouver Téji Savanier (34 ans) au premier plan la saison prochaine. Descendu en Ligue 2 avec Montpellier au terme de l’exercice 2023-2024, le milieu de terrain a l’opportunité de retrouver la Ligue 1 . Ça ne sera pas avec son club de cœur qu’il s’apprête à quitter en fin de contrat cet été. Une prolongation n’est pas d’actualité pour l’Héraultais qui peut librement choisir sa future destination.

On évoquait ces derniers jours l’hypothèse d’une nouvelle aventure dans la même division, et plus précisément à Guingamp dont l’entraîneur Sylvain Ripoll l’avait eu sous ses ordres pendant les Jeux Olympiques en 2021. Mais Téji Savanier peut viser plus haut. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le meneur de jeu se rapproche d’Angers. L’insider affirme que le SCO étudie cette piste avec beaucoup d’enthousiasme. Mieux, le 13e de Ligue 1 a entamé des discussions avec le Montpelliérain. Autant dire que la perspective de retrouver le meilleur championnat français ne le laisse pas indifférent.

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Les Angevins ne jouent pas les premiers rôles en L1 mais leur projet pour la saison prochaine a déjà convaincu des joueurs confirmés. En plus de son milieu Haris Belkebla, qui a accepté de prolonger alors que son bail devait expirer à la fin du mois, le SCO a attiré le gardien du FC Nantes Anthony Lopes. De quoi bâtir un groupe expérimenté en attendant de savoir si les négociations avec Téji Savanier aboutiront à un accord. Une chose est sûre, c’est que ses derniers mois difficiles au MHSC ne refroidissent pas les dirigeants angevins, ni leur nouvel entraîneur Stéphane Gilli qui a probablement validé sa possible signature.