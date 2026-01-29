Officiel : Lens prête Koyalipou à Angers

Attention... Nasser louche sur Endrick.
Justement, les 3 saisons de non coupe d'Europe l'OL, ya juste le PSG qui glanait les points... Le reste des clubs FR, laisse moi rire.
ManU adorant faire les choix les plus désastreux, je crois fort en cette rumeur.
Oui on vous le donne
Dembouz avait l'occasion de mettre un grand coup sur la tête des anglais au bout de 2 minutes...il n'a pas assumé alors que les pénos sont sa spécialité. Ne parlons pas non plus de sa volonté de la jouer en solo pour rattraper le coup plutôt que de faire une passe quasi décisive en fin de match...sur les phases finales il va devoir se remettre la tête à l'endroit car on le paiera cash
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|45
|19
|14
|3
|2
|41
|15
|26
|43
|19
|14
|1
|4
|33
|16
|17
|38
|19
|12
|2
|5
|44
|20
|24
|36
|19
|11
|3
|5
|32
|20
|12
|32
|19
|10
|2
|7
|34
|29
|5
|31
|19
|8
|7
|4
|30
|27
|3
|30
|19
|9
|3
|7
|32
|23
|9
|29
|19
|8
|5
|6
|31
|23
|8
|25
|19
|6
|7
|6
|25
|30
|-5
|24
|19
|7
|3
|9
|28
|33
|-5
|23
|19
|6
|5
|8
|20
|25
|-5
|22
|19
|6
|4
|9
|24
|31
|-7
|21
|19
|6
|3
|10
|25
|36
|-11
|20
|19
|5
|5
|9
|24
|32
|-8
|20
|19
|4
|8
|7
|16
|24
|-8
|14
|19
|3
|5
|11
|18
|34
|-16
|12
|19
|3
|3
|13
|14
|29
|-15
|12
|19
|3
|3
|13
|21
|45
|-24
Du sang 𝟗 dans la 𝐛𝐚𝐭𝐚𝐢𝐥𝐥𝐞 pour le maintien 🃏 Goduine Koyalipou est Angevin 🖤🤍
Changement de club pour Goduine Koyalipou 🔄 D'un commun accord avec @LevanteUD, le Racing a mis un terme au prêt de l'attaquant centrafricain en Espagne afin de lui permettre de rejoindre @AngersSCO, dans le cadre d'un prêt sans option d'achat. Bonne fin de saison Goduine 💪