Officiel : Lens prête Koyalipou à Angers

PSG : Des attaquants maladroits, Vitinha commence à s'énerver

Dembouz avait l'occasion de mettre un grand coup sur la tête des anglais au bout de 2 minutes...il n'a pas assumé alors que les pénos sont sa spécialité. Ne parlons pas non plus de sa volonté de la jouer en solo pour rattraper le coup plutôt que de faire une passe quasi décisive en fin de match...sur les phases finales il va devoir se remettre la tête à l'endroit car on le paiera cash