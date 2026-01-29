ICONSPORT_278313_0002
Pierre Mauroy

LOSC - Fribourg : les compos (21h00 sur Canal+)

Europa League29 janv. , 19:59
parAlexis Rose
8e et dernière journée de l'Europa League :
La compo du Lille OSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk - Mukau, André, Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo.
La compo de Fribourg : Atubolu - Treu, Ginter, Ogbus, Günter - Eggestein, Manzambi - Beste, Suzuki, Grifo - Adamu.

Europa League

29 janvier 2026 à 21:00
LOSC Lille
21:00
SC Freiburg
Derniers commentaires

L'OL veut garder Endrick, le Real téléphone à Fonseca

Attention... Nasser louche sur Endrick.

Indice UEFA : Le PSG et l'OM coûtent très cher à la France

Justement, les 3 saisons de non coupe d'Europe l'OL, ya juste le PSG qui glanait les points... Le reste des clubs FR, laisse moi rire.

OM : Alerte rouge, MU fonce sur De Zerbi

ManU adorant faire les choix les plus désastreux, je crois fort en cette rumeur.

OM : Alerte rouge, MU fonce sur De Zerbi

Oui on vous le donne

PSG : Des attaquants maladroits, Vitinha commence à s'énerver

Dembouz avait l'occasion de mettre un grand coup sur la tête des anglais au bout de 2 minutes...il n'a pas assumé alors que les pénos sont sa spécialité. Ne parlons pas non plus de sa volonté de la jouer en solo pour rattraper le coup plutôt que de faire une passe quasi décisive en fin de match...sur les phases finales il va devoir se remettre la tête à l'endroit car on le paiera cash

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
45191432411526
2
Lens
43191414331617
3
O. Marseille
38191225442024
4
O. Lyonnais
36191135322012
5
LOSC Lille
3219102734295
6
Rennes
311987430273
7
Strasbourg
301993732239
8
Toulouse
291985631238
9
Lorient
25196762530-5
10
Monaco
24197392833-5
11
Angers SCO
23196582025-5
12
Brest
22196492431-7
13
Nice
211963102536-11
14
Paris
20195592432-8
15
Le Havre
20194871624-8
16
Nantes
141935111834-16
17
Auxerre
121933131429-15
18
Metz
121933132145-24

