LOSC - Fribourg : les compos (21h00 sur Canal+)

8e et dernière journée de l'Europa League :

La compo du Lille OSC : Özer - Santos, Ngoy, Mandi, Verdonk - Mukau, André, Bouaddi - Correia, Haraldsson, Fernandez-Pardo.

La compo de Fribourg : Atubolu - Treu, Ginter, Ogbus, Günter - Eggestein, Manzambi - Beste, Suzuki, Grifo - Adamu.