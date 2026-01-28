Angers recrute le successeur de Chérif à Lens

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.