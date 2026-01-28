ICONSPORT_271272_0033

Angers recrute le successeur de Chérif à Lens

SCO28 janv. , 20:20
parCorentin Facy
0
Après avoir anticipé le probable départ d’Himad Abdelli en recrutant Branco van den Boomen, Angers se renforce aussi en attaque alors que Sidiki Chérif est toujours annoncé vers la Premier League avec insistance.
Le mercato hivernal s’accélère à Angers. Il y a quelques jours, le SCO a officialisé la signature de Branco van den Boomen afin de compenser le probable départ d’Himad Abdelli. L’international algérien a un accord avec l’Olympique de Marseille et les deux clubs ne sont plus très loin de s’entendre sur l’indemnité de son transfert. En attaque aussi, cela va bouger à Angers puisque Sidiki Chérif est très courtisé. L’attaquant de 19 ans est notamment la cible de Crystal Palace et Angers se prépare à un transfert le concernant d’ici au 2 février prochain. A en croire les informations de L’Equipe, sa succession est en passe d’être réglée.
Les Angevins sont sur le point de boucler l’arrivée de Goduine Koyalipou. Prêté par Lens à Levante lors de la première partie de saison, l’attaquant centrafricain de 25 ans va être libéré de son prêt par le club espagnol, où il a inscrit 1 but en 11 matchs depuis le début de la saison. Dans la foulée, le RC Lens va accepter de prêter son attaquant d’1m84 à Angers, où sa mission sera donc de faire oublier le départ quasiment inévitable de Sidiki Chérif. On ignore pour l’instant si ce prêt de Goduine Koyalipou comprendra une option d’achat ou non. Pour rappel, Lens avait payé 2 millions d’euros au CSKA Sofia en janvier 2025 pour recruter le joueur également passé par Niort, Avranches ou encore Lausanne.
0
Derniers commentaires

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Je ne comprends pas la titu de Safonov qui revient à peine de blessure....et pour quelle raison Chevalier est écarté ? Esquiver la pression supplémentaire ? Choix tactique ? Hâte d'entendre Lucho. Sinon ca fait plaisir on a presque l'équipe type, dommage pour Ruiz. Et Doué doit repasser devant Barcola.

PSG : L'Arabie Saoudite fait l'offre du siècle pour Dembélé

S'il veut disparaitre qu'il aille là bas.il a encore de belles années devant lui et à Paris il va ameliorer son salaire dans de belles proportions.

OL : Endrick déjà détourné par le PSG !

Barcola est bien au PSG et sa carriere évolue bien sauf pour un abruti comme toi

PSG : La Juventus aide Paris à régler un bug à 95ME

Pure connerie

PSG - Newcastle : les compos (21h sur Canal+Foot)

Belle composition, ça devrait le faire

