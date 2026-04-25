Mené 3-0, le Bayern s'impose 3-4 et envoie un signal à Paris

Les agents ont parfois interet à provoquer un transfert pour toucher une bonne com
Il a raison d'arrêter d'en parler, DD est têtu comme une mule et ne le prendra jamais
100 millions pour lui! tu reves
qui sont loin, mais alors très loin des performances de Tolisso!!!
Benzema n'a jamais été appelé en équipe de France par DD ???? 🤢🤢😱😱 t'es sérieux toi ? Tu suis le foot depuis quand ? Allez....file... va ranger ta chambre et que je ne t'y reprenne plus ....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|66
|29
|21
|3
|5
|65
|25
|40
|63
|30
|20
|3
|7
|60
|32
|28
|57
|31
|17
|6
|8
|48
|32
|16
|54
|30
|16
|6
|8
|49
|34
|15
|53
|30
|15
|8
|7
|52
|41
|11
|52
|30
|16
|4
|10
|58
|40
|18
|50
|30
|15
|5
|10
|52
|45
|7
|43
|29
|12
|7
|10
|46
|37
|9
|41
|30
|10
|11
|9
|40
|44
|-4
|38
|30
|10
|8
|12
|41
|47
|-6
|38
|30
|9
|11
|10
|40
|46
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|34
|30
|9
|7
|14
|26
|40
|-14
|30
|30
|6
|12
|12
|25
|38
|-13
|29
|30
|7
|8
|15
|34
|56
|-22
|25
|31
|5
|10
|16
|27
|42
|-15
|20
|30
|4
|8
|18
|25
|49
|-24
|15
|30
|3
|6
|21
|27
|66
|-39
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DIESES TEAM! ❤️ Was für ein Spiel! 🤯