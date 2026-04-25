Mené 3-0, le Bayern s'impose 3-4 et envoie un signal à Paris

A trois jours de son déplacement à Paris, le Bayern Munich a montré sa force ce samedi à l'occasion d'un déplacement à Mayence.

Il y avait quelque chose de Brest-Lens dans la rencontre entre Mayence et le Bayern Munich ce samedi en Bundesliga. Sacrés champions d'Allemagne depuis une semaine, les Bavarois évoluaient avec un effectif largement remanié en première période, et c'est sur le score de 3-0 qu'ils rejoignaient dépités les vestiaires à la pause. Vincent Kompany décidait alors de lancer Kane et Olise dans le grand bain, et cela changeait.

Au coup de sifflet final, le Bayern Munich s'imposait 4 à 3 avec un dernier but signé de l'attaquant anglais à la 83e minute. Le Paris Saint-Germain est prévenu, c'est une formation munichoise en très grande forme qui sera mardi soir au Parc des Princes.