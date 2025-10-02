Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Très en vue avec le Bayern Munich, Michael Olise affole le marché des transferts. L’international français est annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens. Mais pas question pour les Bavarois d’envisager le départ du milieu offensif considéré comme un futur Ballon d’Or.

Sur le marché des transferts, un gros coup ne s’improvise pas. Des mois de discussions sont nécessaires afin d’attirer les joueurs les plus convoités. Ce qui explique pourquoi le nom de Michael Olise est déjà associé à certaines rumeurs en vue de l’été prochain. En grande forme avec le Bayern Munich , le milieu offensif de 23 ans plaît à des cadors tels que Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.

M. Olise France • Âge 23 • Attaquant UEFA Nations League Matchs 8 Buts 2 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 2 Buts 1 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Bundesliga Matchs 5 Buts 3 Passes décisives 2 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 Matchs 3 Buts 4 Passes décisives 1 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

On ne peut pourtant pas dire que sa situation contractuelle soit particulièrement avantageuse dans la mesure où le gaucher arrivé à l’été 2024 avait signé pour cinq ans. Manifestement, les formations intéressées se préparent à miser gros. Encore faudrait-il que le Bayern Munich soit prêt à écouter les propositions. Pour le moment, ce n’est pas du tout le message transmis Jan-Christian Dreesen. « En ce qui concerne les intérêts des autres clubs pour Michael, nous sommes vraiment très détendus », a rassuré le président bavarois dans les colonnes de Sport Bild. On comprend que le champion d’Allemagne n’a aucune intention de négocier le transfert de Michael Olise.

Au contraire, on évoquait récemment des discussions entamées pour une prolongation de contrat. Ce serait une manière d’éloigner la menace qui rôde autour du natif de Londres. Le Bayern Munich a bien compris qu’il tenait un phénomène, voire un potentiel Ballon d’Or s’il poursuit sur sa lancée dans les années à venir. « S'il peut gagner le Ballon d'Or un jour ? Oui, j'en suis absolument convaincu, a répondu Jan-Christian Dreesen. Par rapport à son développement et à ses performances avec nous jusqu'à maintenant, c'est tout à fait réaliste. » Compte tenu de la cote de Michael Olise, le dirigeant bavarois n’est peut-être pas le seul à le penser.