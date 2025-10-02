ICONSPORT_270263_0092
Michael Olise

Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Bundesliga02 oct. , 10:30
parEric Bethsy
1
Très en vue avec le Bayern Munich, Michael Olise affole le marché des transferts. L’international français est annoncé dans le viseur de nombreux cadors européens. Mais pas question pour les Bavarois d’envisager le départ du milieu offensif considéré comme un futur Ballon d’Or.
Sur le marché des transferts, un gros coup ne s’improvise pas. Des mois de discussions sont nécessaires afin d’attirer les joueurs les plus convoités. Ce qui explique pourquoi le nom de Michael Olise est déjà associé à certaines rumeurs en vue de l’été prochain. En grande forme avec le Bayern Munich, le milieu offensif de 23 ans plaît à des cadors tels que Liverpool, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain.
M. Olise

M. Olise

FranceFrance Âge 23 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs8
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts1
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

Matchs5
Buts3
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

Matchs3
Buts4
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
On ne peut pourtant pas dire que sa situation contractuelle soit particulièrement avantageuse dans la mesure où le gaucher arrivé à l’été 2024 avait signé pour cinq ans. Manifestement, les formations intéressées se préparent à miser gros. Encore faudrait-il que le Bayern Munich soit prêt à écouter les propositions. Pour le moment, ce n’est pas du tout le message transmis Jan-Christian Dreesen. « En ce qui concerne les intérêts des autres clubs pour Michael, nous sommes vraiment très détendus », a rassuré le président bavarois dans les colonnes de Sport Bild. On comprend que le champion d’Allemagne n’a aucune intention de négocier le transfert de Michael Olise.
Au contraire, on évoquait récemment des discussions entamées pour une prolongation de contrat. Ce serait une manière d’éloigner la menace qui rôde autour du natif de Londres. Le Bayern Munich a bien compris qu’il tenait un phénomène, voire un potentiel Ballon d’Or s’il poursuit sur sa lancée dans les années à venir. « S'il peut gagner le Ballon d'Or un jour ? Oui, j'en suis absolument convaincu, a répondu Jan-Christian Dreesen. Par rapport à son développement et à ses performances avec nous jusqu'à maintenant, c'est tout à fait réaliste. » Compte tenu de la cote de Michael Olise, le dirigeant bavarois n’est peut-être pas le seul à le penser.
1
Derniers commentaires

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

Après l'arbitre c'est peut être dit que le premier jaune était sévère donc a été clément pour le deuxième et ne l'a pas sortit

« Une décision historique », l'OL joue aussi collectif avec l'argent

C'est sympa et c'est fait avec le cœur et même si ce n'est pas le but, très bonne stratégie pour mettre une ambiance positive et familiale enfin si c'est l'objectif mais c'est pas fait avec fourberie, c'est comme ça qu'un groupe pro devient une "famille" et vont tous se dépouiller les uns pour les autres, comme pour le PSG l'année dernière

LdC : La France au sommet, Vincent Labrune s’enflamme

Ha bon l'ASM a rivalisé avec City ? Labrune tu as regardé le match au moins 😂

Les « U20 du PSG » couvrent le Barça de « honte »

Marseille la seule équipe d'Afrique du Nord à jamais les premiers !

Le Bayern révèle le nom du successeur de Dembélé

Dés ses premières matchs avec les espoirs , je l'ai voulu au PSG . énOOOrme potentiel , avec le Bayern et l'EDF possible " BO "

