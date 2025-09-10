ICONSPORT_262020_0040

Christian Eriksen rebondit à Wolfsburg (off.)

Bundesliga10 sept. , 22:08
parMehdi Lunay
Direction l'Allemagne pour Christian Eriksen. L'emblématique milieu danois de 33 ans rejoint Wolfsburg librement.
Le transfert a été officialisé par les Loups sur X ce mercredi soir. Il s'agit du 6e club et du 4e championnat différent en carrière pour Eriksen, lequel n'avait pas été conservé par Manchester United cet été. Il voudra performer en Bundesliga pour disputer le Mondial 2026 en Amérique du Nord l'été prochain.
Loading