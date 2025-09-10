Christian Eriksen rebondit à Wolfsburg (off.)

Il t attend toujours le troll 🤣
Bla... bla... bla...
Ah je ne donnerais pas mon adresse sur un forum, tu le ferais toi ? Tu es complètement atteint avec tes histoires, je n'ai ni compte autre que celui ci, ni VPN, et oui. Ce nouveau format est très bien et plus lisible.
Rires, Zidane qui a joué à l'OM selon Greg Roi, bien entendu.
Une dernière petite carotte 🥕 pour finir en beauté
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|8
|3
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|5
|0
|7
|3
|2
|1
|0
|7
|11
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|6
|4
|6
|3
|2
|0
|1
|2
|5
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|1
|4
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|6
|6
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|2
|2
|4
|3
|1
|1
|1
|-3
|2
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|1
|5
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|5
|6
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|4
|5
|3
|3
|1
|0
|2
|-1
|1
|2
|3
|3
|1
|0
|2
|-2
|2
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|3
|3
|1
|0
|2
|-3
|5
|8
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|4
|8
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|2
|7
