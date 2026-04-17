Ballon d’Or : Yamal et Mbappé out, un favori se détache

Eliminés au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Barcelonais Lamine Yamal et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé perdent des points précieux dans la course au Ballon d’Or. Pendant ce temps-là, un candidat inattendu s’offre le statut de favori.

Bien évidemment, la tendance pour le Ballon d’Or évoluera dans les semaines et mois à venir. La Coupe du monde aura une grande influence sur les votes des journalistes. On peut néanmoins établir une estimation après les quarts de finale de la Ligue des Champions, une autre compétition qui alimentera fortement la réflexion des votants. Considérés comme de sérieux candidats, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé perdent du terrain par rapport à la concurrence.

Kahn vote Olise

Au vu de ses performances ces dernières semaines, Michael Olise est assurément en bonne voie pour le Ballon d'Or », a annoncé l’ancien gardien bavarois dans l’émission Hagedorn Football Talk sur Sky Sport Allemagne. Le tenant du titre Ousmane Dembélé vient de s’illustrer face à Liverpool, tandis qu’un nouveau prétendant a fait une apparition remarquée. Il s’agit de Michael Olise qui a marqué les esprits lors de la double confrontation face aux Merengue. Pour la légende Oliver Kahn, ce genre de prestation peut aboutir à une belle récompense pour l’ailier du Bayern Munich . «», a annoncé l’ancien gardien bavarois dans l’émission Hagedorn Football Talk sur Sky Sport Allemagne.

L’hypothèse d’un sacre de l’international français prend effectivement de l’ampleur. Et pas seulement parce qu’il a crevé l’écran face à la Maison Blanche. Michael Olise réalise une saison énorme avec le Bayern Munich, pendant que son influence en équipe de France grandit au fil des rassemblements. Mais en attendant de le voir à l’œuvre pour son premier Mondial, le Bavarois devra bien négocier la demie européenne contre le Paris Saint-Germain, sous peine de perdre des points lui aussi.