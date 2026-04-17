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Ballon d’Or : Yamal et Mbappé out, un favori se détache

Bundesliga17 avr. , 15:30
parEric Bethsy
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Eliminés au stade des quarts de finale de la Ligue des Champions, le Barcelonais Lamine Yamal et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé perdent des points précieux dans la course au Ballon d’Or. Pendant ce temps-là, un candidat inattendu s’offre le statut de favori.
Bien évidemment, la tendance pour le Ballon d’Or évoluera dans les semaines et mois à venir. La Coupe du monde aura une grande influence sur les votes des journalistes. On peut néanmoins établir une estimation après les quarts de finale de la Ligue des Champions, une autre compétition qui alimentera fortement la réflexion des votants. Considérés comme de sérieux candidats, l’ailier du FC Barcelone Lamine Yamal et l’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé perdent du terrain par rapport à la concurrence.

Kahn vote Olise

Le tenant du titre Ousmane Dembélé vient de s’illustrer face à Liverpool, tandis qu’un nouveau prétendant a fait une apparition remarquée. Il s’agit de Michael Olise qui a marqué les esprits lors de la double confrontation face aux Merengue. Pour la légende Oliver Kahn, ce genre de prestation peut aboutir à une belle récompense pour l’ailier du Bayern Munich. « Au vu de ses performances ces dernières semaines, Michael Olise est assurément en bonne voie pour le Ballon d'Or », a annoncé l’ancien gardien bavarois dans l’émission Hagedorn Football Talk sur Sky Sport Allemagne.
L’hypothèse d’un sacre de l’international français prend effectivement de l’ampleur. Et pas seulement parce qu’il a crevé l’écran face à la Maison Blanche. Michael Olise réalise une saison énorme avec le Bayern Munich, pendant que son influence en équipe de France grandit au fil des rassemblements. Mais en attendant de le voir à l’œuvre pour son premier Mondial, le Bavarois devra bien négocier la demie européenne contre le Paris Saint-Germain, sous peine de perdre des points lui aussi.
M. Olise

M. Olise

EnglandAngleterre Âge 24 Attaquant

UEFA Nations League

2026/2027
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

WC Qualification Europe

2026
Matchs5
Buts2
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs2
Buts0
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs11
Buts4
Passes décisives6
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0

Bundesliga

2025/2026
Matchs27
Buts12
Passes décisives18
Jaune6
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies 1

2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
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Bein oui... Vous étiez a chier en 1er mi temps et a l arentrée d'endrick et tolisso , vous avez accelere 15 minutes et voila quoi... Mais bon, encore une fois je pense que tu DOIS battre sans Tolisso en fait!! enfin bon... Allez il a tres bien géré ton fonseca en bois si tu veux va...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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