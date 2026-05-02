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All : Le Bayern tenu en échec à domicile par le dernier

Bundesliga02 mai , 17:34
parClaude Dautel
0
Tout comme Luis Enrique, Vincent Kompany a laissé au repos l'essentiel de son équipe ce samedi à l'occasion de la réception de l'équipe d'Heidenheim, dernière de Bundesliga. Pendant longtemps, la lanterne rouge a pensé pouvoir repartir avec la victoire de l'Allianz Arena, mais à la toute dernière seconde, Munich a égalisé sur un csc (3-3).
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« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Derniers commentaires

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

Son coeur va balancer

« Mon avenir n’a pas d’importance » : Habib Beye sent le danger à l'OM

C'est plus simple de sortir l'entraîneur que 90℅ de l'équipe. "Je suis très sérieux quand je dis ça"

LdC fem : Les Lyonnaises en finale !

bravo , bravo , mille fois bravo !

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

Ce qu'il faut comme entraineur pour Marseille, c'est le top niveau international! Un coach qui aurait entrainé minimum du Zizou, du Benzema et du Thierry Henry, qui aurait déjoué la paire Xavi/Inesta, qui a envoyé CR9 à la retraite internationale: RAYMOND DOMENECH !!!

Le PSG malchanceux et accroché par Lorient

Malchanceux 🤣🤣 il faudrait plutôt dire que les remplaçants ne sont pas au niveau attendu et que les titus font vraiment gaffe à ne pas se blesser… 😏 🇵🇹🇧🇷🇺🇦🇫🇷

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533216511594415
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163137213170-39

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