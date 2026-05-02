All : Le Bayern tenu en échec à domicile par le dernier

« Beye doit démissionner, le fossoyeur Benatia de même » : Révolte à Marseille !

Ce qu'il faut comme entraineur pour Marseille, c'est le top niveau international! Un coach qui aurait entrainé minimum du Zizou, du Benzema et du Thierry Henry, qui aurait déjoué la paire Xavi/Inesta, qui a envoyé CR9 à la retraite internationale: RAYMOND DOMENECH !!!