ICONSPORT_270263_0052

All : Le Bayern pulvérise Hambourg

Bundesliga13 sept. , 20:26
parMehdi Lunay
3e journée de Bundesliga :
Allianz Arena
Bayern Munich – Hambourg 5-0
Buts : Gnabry (3e), Pavlovic (9e), Kane (26e sur pen., 62e), Diaz (29e)

Bundesliga

13 septembre 2025 à 18:30
FC Bayern München
Gnabry3'Pavlović9'Kane26'Díaz Marulanda29'Kane62'
5
0
Match terminé
Hamburger SV
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
A. Pavlović
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Carton jaune
86
M. Muheim
Hamburger SVHamburger SV
Remplacement
76
ENTRE
R. Glatzel
Hamburger SVHamburger SV
SORT
R. Königsdörffer
Hamburger SVHamburger SV
Remplacement
76
ENTRE
F. Uri Baldé
Hamburger SVHamburger SV
SORT
F. Ferreira Vieira
Hamburger SVHamburger SV
Voir Les Détails Complets Du Match
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
93300583
2
O. Lyonnais
93300550
3
Monaco
94301385
4
LOSC Lille
732107114
5
Lens
63201253
6
Strasbourg
63201143
7
Toulouse
63201066
8
O. Marseille
64202594
9
Nice
64202055
10
Angers SCO
43111022
11
Rennes
43111-325
12
Le Havre
33102-156
13
Paris
33102-358
14
Nantes
34103-213
15
Auxerre
34103-336
16
Lorient
34103-7512
17
Brest
13012-448
18
Metz
03003-527

