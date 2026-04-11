All : Le Bayern pose les deux mains sur le titre

Ça sera kang puisque les saoudien ils ont déjà newcastle ils ont pas besoin d'un autre club en Europe
Chez les Sardines, les encouragements c’est des sifflets, vala et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Menés est un gros tas de merde
L'équipe un journal de grosses merde
Comme je suis étonné! Le trou Duluc a encore frappé 😁
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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Torreicher 𝑺𝒊𝒆𝒈 in Hamburg! 🤯