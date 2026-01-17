ICONSPORT_282639_0067
Harry Kane

All : Le Bayern Munich dévore Leipzig

Bundesliga17 janv. , 20:30
parMehdi Lunay
0
18e journée de Bundesliga :
Red Bull Arena
RB Leipzig-Bayern Munich 1-5
Buts : Romulo Cardoso (20e) pour Leipzig ; Gnabry (50e), Kane (67e), Tah (83e), Pavlovic (85e), Olise (88e) pour le Bayern
Toujours invaincu en Bundesliga, le Bayern (50 points) possède 11 points d'avance sur Dortmund son dauphin au classement.

Bundesliga

17 janvier 2026 à 18:30
RB Leipzig
Cardoso da Cruz20'
1
5
Match terminé
FC Bayern München
Gnabry50'Kane67'Tah82'Pavlović85'Olise88'
Chronologie
Composition
Statistiques
Remplacement
90
ENTRE
A. Maksimović
RB LeipzigRB Leipzig
SORT
A. Nordby Nusa
RB LeipzigRB Leipzig
But
88
M. Olise
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Remplacement
87
ENTRE
J. Musiala
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
S. Gnabry
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Remplacement
86
ENTRE
M. Kim
FC Bayern MünchenFC Bayern München
SORT
H. Ito
FC Bayern MünchenFC Bayern München
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Loading