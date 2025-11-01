All : Le Bayern écrase Leverkusen avant d'arriver à Paris

A trois jours d'affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes en Ligue des champions, le Bayern Munich a continué sa marche en avant en Bundesliga. Face au Bayer Leverkusen, qui restait sur quatre victoires en championnat, Harry Kane et ses coéquipiers se sont facilement imposés (3-0), un score déjà acquis après la première période. Avec 27 points en neuf matchs, le Bayern réalise un début de saison parfait, le PSG est prévenu.