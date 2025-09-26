ICONSPORT_271958_0018
Harry Kane

All : 104 buts en 100 matchs, Harry Kane roi de Munich

Bundesliga26 sept. , 22:27
parClaude Dautel
Le Bayern Munich continue sa promenade de santé en Bundesliga, puisque le club bavarois s'est imposé 4-0 ce vendredi soir contre le Werder Brême et compte cinq victoires en autant de matchs. Auteur d'un doublé, Harry Kane a atteint la barre des 100 buts depuis qu'il a rejoint le Bayern en 2023, sachant qu'il a disputé 104 matchs sous le maillot du club allemand. 
Derniers commentaires

OM : Aubameyang ne veut pas la peau de Gouiri

👌

John Textor viré, Eagle veut vérifier les comptes

C:\Users\remi

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

C est la raison pour laquelle tu finis ridicule Reds 13 est Marseillais comme la liste de hier qu on a rigolé

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Je ne lis même pas ce que tu écris. Libre à toi de te fatiguer pour rien.

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Finir sur le podium devrait être un objectif totalement assumé de votre part, plus sortir des poules de LdC. Après, pour le titre, on est clairement toujours les favoris, mais ça peut quand même être un objectif assumé de votre part. A mon avis, vos joueurs y pensent plus qu'ils ne le disent. Et il n'y a pas de mal à être ambitieux. Le PSG a été clair depuis longtemps sur sa volonté de gagner la LdC, alors même que c'est hyper difficile, même avec les moyens de QSI.

