All : 104 buts en 100 matchs, Harry Kane roi de Munich

L1 : L'OM arrache un succès fou à Strasbourg

Finir sur le podium devrait être un objectif totalement assumé de votre part, plus sortir des poules de LdC. Après, pour le titre, on est clairement toujours les favoris, mais ça peut quand même être un objectif assumé de votre part. A mon avis, vos joueurs y pensent plus qu'ils ne le disent. Et il n'y a pas de mal à être ambitieux. Le PSG a été clair depuis longtemps sur sa volonté de gagner la LdC, alors même que c'est hyper difficile, même avec les moyens de QSI.