Photo : ...et un autre avion pour soutenir Wenger !

Dans : Photos, Premier League.

C'est la bataille des airs au dessus du stade où a débuté ce samedi à 13h30 le match entre West Bromwich Albion et Arsenal. En effet, alors qu'un premier avion avait survolé le stade avant le coup d'envoi pour réclamer le départ d'Arsène Wenger, un autre avion a attendu l'égalisation des Gunners à la 15e minute (1-1) pour tirer une banderole apportant un soutien ferme au manager d'Arsenal : « In Arsene we trust #RespectAW »