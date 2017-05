Nat : Quevilly et Châteauroux montent en Ligue 2

Dans : Ligue 2.

L’avant dernière journée du National avait lieu ce vendredi, et elle a été riche en enseignements en haut du tableau. Dans le choc de la soirée, Quevilly-Rouen s’est imposé face à Dunkerque sur le score de 2-0 et valide ainsi son billet pour la Ligue 2 pour la première fois de son histoire. L’autre grand gagnant de la soirée est Châteauroux, victorieux 0-2 à Lyon-Duchère, un autre candidat à la montée, et qui permet à la Berrichonne de ne plus pouvoir être rejoint à l’une des deux premières places. En ce qui concerne la place de barragiste, c’est pour le moment Dunkerque qui est sur la troisième marche du podium.